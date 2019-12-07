Son Dakika Haberleri: Uygulama noktasından kaçan sürücü kaza yaptı
Son Dakika Güncel Uygulama noktasından kaçan sürücü kaza yaptı - Son Dakika

Uygulama noktasından kaçan sürücü kaza yaptı

6 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uygulama noktasından kaçtıktan sonra kazaya karışan otomobilde ruhsatsız bir pompalı tüfek, biri kuru sıkı olmak üzere, 2 tabanca, 6 şarjör, 2 bıçak, 2 kutu mermi ve pompalı tüfeğe ait fişekler çıktı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uygulama noktasından kaçtıktan sonra kazaya karışan otomobilde ruhsatsız bir pompalı tüfek, biri kuru sıkı olmak üzere, 2 tabanca, 6 şarjör, 2 bıçak, 2 kutu mermi ve pompalı tüfeğe ait fişekler çıktı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki polis uygulama noktasından kaçan Mehmet Ali B.'nin kullandığı 45 UV 901 plakalı otomobili takibe aldı.

Polislerden kaçan sürücü, Vali Aziz Bey Caddesi'nde İbrahim G.'nin kullandığı 45 ABP 686 hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçtaki yolcu Hicran K. yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaçan otomobilin sürücüsü Mehmet Ali B.'nin üzerinden kendi fotoğrafı ile Alparslan Kırbaş adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi bulundu. Kazanın ardından kaçan otomobilde yapılan aramada, bir pompalı tüfek, biri kuru sıkı olmak üzere 2 tabanca, 6 şarjör, 2 bıçak, 2 kutu mermi ve pompalı tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Mehmet Ali B,'nin yapılan GBT sorgusunda ise silah kanununa muhalefet, hırsızlık, uyuşturucu, uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçlarından sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.

Zanlı, hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alındı.

Uygulama noktasından kaçan sürücü kaza yaptı

Yunusemre, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada
'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken kaza yaptı, otomobilinden cephanelik çıktı Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 06:47:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uygulama noktasından kaçan sürücü kaza yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]