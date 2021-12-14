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Uygulama otelinde yetiştirilen öğrenciler, turizme katkı sağlıyor - Son Dakika

Uygulama otelinde yetiştirilen öğrenciler, turizme katkı sağlıyor

14.12.2021 19:39

Muş Nusret Sarman Anadolu Otelcilik ve Turizm Mesleki Lisesi, verdiği uygulamalı eğitimlerle turizm sektörü için ara eleman yetiştiriyor.

Muş Nusret Sarman Anadolu Otelcilik ve Turizm Mesleki Lisesi, verdiği uygulamalı eğitimlerle turizm sektörü için ara eleman yetiştiriyor.

Okul Müdürü Mehmet Zakir Adanır, gazetecilere, okulunun Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı, turizm otelcilik alanında eğitim verdiğini söyledi.

Okulda 442 öğrenci ve 30 öğretmenle eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğünü ifade eden Adanır, şöyle konuştu:

"Turizm sektörünü Türkiye'de bacasız sanayi olarak değerlendiriyoruz. Okul olarak ülkenin turizmine katkı sağlamak amacıyla her yıl yüzlerce öğrenci mezun ediyoruz. Okulda teorik derslerin yanı sıra uygulama otelinde pratik eğitim alan öğrenciler, 5 aylık stajlarını Antalya, Bodrum, Aydın illerinde gerçekleştiriyor. Turizm sektörüne ara eleman, kalifiye elaman ve kaliteli eleman yetiştirme çabası içerisindeyiz. Okulumuzdan mezun olan öğrenciler turizm sektöründe kendilerine iş bulabiliyor."

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Eda Alkaş ise öğrecilerin teorik ve uygulamalı olarak mesleki eğitim gördüğünü belirtti.

12. sınıf öğrencisi Elif Şek ise okulda hem uygulamalı hem de akademik eğitim gördüğünü bildirerek, "İl dışında 5 ay staj görüyoruz. Okulumuza ait atölye ve uygulama otelimiz var. Hocalarımız tarafından yönlendiriliyoruz. Yabancı turistlerle kültür anlamında da bir araya geliyoruz." diye konuştu

Uygulama otelinde yetiştirilen öğrenciler, turizme katkı sağlıyor
Uygulama otelinde yetiştirilen öğrenciler, turizme katkı sağlıyor
Uygulama otelinde yetiştirilen öğrenciler, turizme katkı sağlıyor
Uygulama otelinde yetiştirilen öğrenciler, turizme katkı sağlıyor

okul müdürü, Turizm, Okul, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uygulama otelinde yetiştirilen öğrenciler, turizme katkı sağlıyor - Son Dakika


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