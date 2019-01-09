Son Dakika Haberleri: Uygulama Yapan Kolluk Kuvvetlerine Ziyaret

Uygulama Yapan Kolluk Kuvvetlerine Ziyaret

26 dakika önce

Ilgın İlçe Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Jandarma ekiplerini görevleri başında ziyaret etti.

Uygulama Yapan Kolluk Kuvvetlerine Ziyaret, System.String[]
Ilgın İlçe Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Jandarma ekiplerini görevleri başında ziyaret etti.

Kaymakam Kadiroğlu ve Başkan Karahan yağışlı ve soğuk havada görevlerini aksatmayan Jandarma ekiplerine çay ikramında bulunarak bir süre sohbet etti.

Başkan Karahan vatandaşın huzuru için görevi başındaki tüm güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.

Karahan açıklamasında şunları kaydetti:

"Kara yolu üzerindeki güvenlik noktasında görevi başındaki Jandarmamızı nöbet yerlerinde ziyaret ederek çay ikramında bulunduk. Havanın soğuk oluşuna rağmen sıcak sohbetleriyle içimizi ısıtan jandarmamıza teşekkür ediyorum. Bu soğukta görevi başında nöbet tutan tüm asker, polis ve güvenlik güçlerimize Rabbim kolaylık versin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:04 Kaynak: AA

Yunus Fatih Kadiroğlu, Ilgın, Jandarma, Güncel
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