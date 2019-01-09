Uygulama Yapan Kolluk Kuvvetlerine Ziyaret

Ilgın İlçe Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Jandarma ekiplerini görevleri başında ziyaret etti.

Ilgın İlçe Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Jandarma ekiplerini görevleri başında ziyaret etti.



Kaymakam Kadiroğlu ve Başkan Karahan yağışlı ve soğuk havada görevlerini aksatmayan Jandarma ekiplerine çay ikramında bulunarak bir süre sohbet etti.



Başkan Karahan vatandaşın huzuru için görevi başındaki tüm güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.



Karahan açıklamasında şunları kaydetti:



"Kara yolu üzerindeki güvenlik noktasında görevi başındaki Jandarmamızı nöbet yerlerinde ziyaret ederek çay ikramında bulunduk. Havanın soğuk oluşuna rağmen sıcak sohbetleriyle içimizi ısıtan jandarmamıza teşekkür ediyorum. Bu soğukta görevi başında nöbet tutan tüm asker, polis ve güvenlik güçlerimize Rabbim kolaylık versin."

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