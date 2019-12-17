Uygulama yapan polis memuruna otomobil çarptı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polise çarparak yaraladı.
Seydişehir Merkez Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde akşam saatlerinde sabit trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Ömer Kayapınarın kullandığı 10ABP 72 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, uygulamada görevli trafik polisine Atilla Aras'a çarptı
Yaralanan polis memuru, Atilla Aras ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinden ayrılmayan sürücü ise gözaltına alındı..