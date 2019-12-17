Uygulama yapan polis memuruna otomobil çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uygulama yapan polis memuruna otomobil çarptı - Son Dakika

Uygulama yapan polis memuruna otomobil çarptı

6 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polise çarparak yaraladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polise çarparak yaraladı.

Seydişehir Merkez Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde akşam saatlerinde sabit trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Ömer Kayapınarın kullandığı 10ABP 72 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, uygulamada görevli trafik polisine Atilla Aras'a çarptı

Yaralanan polis memuru, Atilla Aras ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden ayrılmayan sürücü ise gözaltına alındı..

Uygulama yapan polis memuruna otomobil çarptı

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trafik magandaları, seyir halindeki aracın önünü kesti
Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak

Son Dakika Haberleri
06:03 OTO KAPORTA ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGINDA 2 YAVRU KÖPEK ÖLDÜ - Son Dakika
06:03 Oto kaporta atölyesinde çıkan yangında 2 yavru köpek öldü - Son Dakika
06:00 Ankara'da mobilya imalathanesinde yangın: 1 yaralı - Son Dakika
06:00 Oto kaporta atölyesinde çıkan yangında 2 yavru köpek öldü - Son Dakika
05:51 Muğla'ya yapılacak bin adet toplu konut için başvurular başladı - Son Dakika
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 06:06:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uygulama yapan polis memuruna otomobil çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]