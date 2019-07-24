Son Dakika Haberleri: Uygulama yapan polise ateş eden zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Uygulama yapan polise ateş eden zanlı tutuklandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta uygulama yapan polislerin "Dur" ihtarına uymayıp tüfekle ateş ederek kaçan zanlı tutuklandı.

Uygulama yapan polise ateş eden zanlı tutuklandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta uygulama yapan polislerin "Dur" ihtarına uymayıp tüfekle ateş ederek kaçan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Çamlık Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan ve sürücüsünün Hasan Y, olduğu öğrenilen araç hızla uzaklaştı.
Kovalamaca sonucu bir ara sokakta sıkıştırılan aracından inen Hasan Y, polislere tüfekle ateş edip kaçtı.
Şüpheli, kısa bir kovalamacanın ardından silahıyla birlikte yakalandı.
Hasan Y'nin, çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası'na getirilen zanlı, gazetecilere "Alkollüydüm, pişmanım." dedi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Feci şekilde dövülen Moğol genç, 'sınır dışı olurum' endişesiyle doktora gitmeyince hayatını kaybetti Eski belediye başkanına sokak ortasında silahlı saldırı Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:56:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uygulama yapan polise ateş eden zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]