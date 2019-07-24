Son Dakika Haberleri: Uygulama yapan polise ateş etti
Son Dakika Güncel Haber

Uygulama yapan polise ateş etti

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta uygulama yapan polislerin "Dur" ihtarına uymayıp tüfekle ateş ederek kaçan zanlı gözaltına alındı.

Uygulama yapan polise ateş etti, System.String[]
Kahramanmaraş'ta uygulama yapan polislerin "Dur" ihtarına uymayıp tüfekle ateş ederek kaçan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat İlçesi Çamlık Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan ve sürücüsünün Hasan Y, olduğu öğrenilen araç hızla uzaklaştı.
Kovalamaca sonucu bir ara sokakta sıkıştırılan aracından inen Hasan Y, polislere tüfekle ateş edip kaçtı.
Şüpheli, kısa bir kovalamacanın ardından silahıyla birlikte yakalandı.
Hasan Y'nin, çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası'na getirilen zanlı, gazetecilere "Alkollüydüm, pişmanım." dedi.
Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi Emekli emniyet müdürü, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıları tuzak kurup yakaladı Kahramanmaraş'ta gizemli hayırsever veresiye defterindeki borcu tek kalemde ödedi Pantolon denerken 200 bin doları çalındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 13:19:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uygulama yapan polise ateş etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]