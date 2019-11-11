Son Dakika Haberleri: Uygulama yapan polise bakarken aracıyla takla attı
Son Dakika Güncel Uygulama yapan polise bakarken aracıyla takla attı

Uygulama yapan polise bakarken aracıyla takla attı

7 saat önce

Antalya'da yolda uygulama yapan polislere bakan Burak Ü.'nün otomobili 4 takla atttıktan sonra kurumuş dere yatağına uçtu.

Uygulama yapan polise bakarken aracıyla takla attı, System.String[]

Antalya'da yolda uygulama yapan polislere bakan Burak Ü.'nün otomobili 4 takla atttıktan sonra kurumuş dere yatağına uçtu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kundu Oteller Bölgesi Tesisler Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 GCM 80 plakalı otomobille şehir merkezi istikametine seyreden Burak Ü., virajı döndüğü sırada yolda uygulama yapan trafik polislerini gördü. Polislere bakmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden Burak Ü.'nün otomobili yol kenarındaki taşlara çarpıp ters döndü. 4 takla atan otomobil, sazlıkların içinden kurumuş dere yatağına uçtu.

Kazayı gören polislerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine tedbir amaçlı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de sevk edildi. Araç içerisindeki sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sedyeye konularak ambulansa taşındı.

Hastaneye götürülen ve bir turizm firmasında rehber olarak çalıştığı öğrenilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de olası yakıt kaçağına karşı otomobili kontrol etti.

Görgü tanıkları sürücünün kavşağa hızlı girdiğini, yavaşlamak isterken aracının kontrolünü kaybederek önce yol kenarındaki taşlara, ardından takla atarak uçtuğunu söyledi.


İtfaiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:07 Kaynak: DHA
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