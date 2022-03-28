Uygulama yapan polisi görünce elindeki uyuşturucuyu atıp kaçtı - Son Dakika
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Uygulama yapan polisi görünce elindeki uyuşturucuyu atıp kaçtı

28.03.2022 20:30
Uygulama yapan polisi görünce elindeki uyuşturucuyu atıp kaçtı

İzmir'in Kiraz ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerini görünce elindeki uyuşturucuyu atıp kaçmaya başlayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerini görünce elindeki uyuşturucuyu atıp kaçmaya başlayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ilçesine bağlı dağlık arazide uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında polisleri gören Ö.C., elindeki uyuşturucu maddeyi atıp kaçmaya başladı. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan Ö.C.'nin ikametinde yapılan aramada ise 272 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli Ö.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Ödemiş, Polis, İzmir, Kiraz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uygulama yapan polisi görünce elindeki uyuşturucuyu atıp kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uygulama yapan polisi görünce elindeki uyuşturucuyu atıp kaçtı - Son Dakika
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