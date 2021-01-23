Uygulamada 5 bin 747 metruk bina, 27 bin 719 umuma açık iş yeri, 192 bin 364 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 402 kişi yakalandı.
23.01.2021 10:57
Uygulamada 5 bin 747 metruk bina, 27 bin 719 umuma açık iş yeri, 192 bin 364 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 402 kişi yakalandı.
Uygulamada 5 bin 747 metruk bina, 27 bin 719 umuma açık iş yeri, 192 bin 364 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 402 kişi yakalandı.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uygulamada 5 bin 747 metruk bina, 27 bin 719 umuma açık iş yeri, 192 bin 364 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 402 kişi yakalandı. - Son Dakika
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