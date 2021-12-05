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Uygulamada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 polis taburcu oldu - Son Dakika

Uygulamada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 polis taburcu oldu

05.12.2021 11:30
Uygulamada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 polis taburcu oldu

MARDİN'in Midyat ilçesinde aracı durdurulup, sigara kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınmak istenen Şerif K.'nin bıçaklı saldırısında yaralanan 2 polis memuru, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

MARDİN'in Midyat ilçesinde aracı durdurulup, sigara kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınmak istenen Şerif K.'nin bıçaklı saldırısında yaralanan 2 polis memuru, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uygulama sırasında şüphelendikleri aracı durdurdu. İncelemede sigara kaçakçısı olduğu tespit edilen Şerif K.'yi polisler gözaltına almak istedi. Bu sırada Şerif K. polislere bıçakla saldırdı. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Kaçmaya çalışan Şerif K. ise bıçakladığı polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı polisler Mardin Devlet Hastanesi'ne, şüpheli ise Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisler tedavilerinin ardından taburcu oldu. Şerif K.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.


Uygulamada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 polis taburcu oldu
Uygulamada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 polis taburcu oldu
Uygulamada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 polis taburcu oldu

Polis Memuru, Mardin, Sigara, Midyat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uygulamada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 polis taburcu oldu - Son Dakika


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