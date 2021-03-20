Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 1311 kişi yakalandı, 119 aranan araç tespit edildi, 964 araç trafikten men edildi. - Son Dakika

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 1311 kişi yakalandı, 119 aranan araç tespit edildi, 964 araç trafikten men edildi.
20.03.2021 10:05
Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 1311 kişi yakalandı, 119 aranan araç tespit edildi, 964 araç trafikten men edildi.
Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 1311 kişi yakalandı, 119 aranan araç tespit edildi, 964 araç trafikten men edildi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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