Uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser çıktı - Son Dakika

Uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser çıktı
24.11.2020 19:29
Hatay'da polislerin uygulamasında durdurulan bir arabadan 13 tarihi eser çıkarken, şahıs gözaltına alındı.
Hatay'da polislerin uygulamasında durdurulan bir arabadan 13 tarihi eser çıkarken, şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesinde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Timlerinin gerçekleştirdiği uygulamada, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 4 adet yüzük, 4 adet sikke, 3 adet figür kabı, 1 adet bronş ve 1 adet yüzük taşı olmak üzere toplamda 13 adet tarihi eser ele geçirildi.
Araç sürücüsü Ö.A. ise ekipler tarafından gözaltına alınarak Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. - HATAY
Son Dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında iddianameler birleştirildi, şüpheli sayısı 26'ya çıktı Yusuf Yazıcı'nın menajeri: Milan ile temasımız olmadı ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimleri sona erdi Koronavirüse yakalanan emekli öğretmen, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Afganistan'da pazar yerinde çifte bombalı saldırı gerçekleşti: 14 ölü, 45 yaralı Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı