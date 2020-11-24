Uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser çıktı - Son Dakika

Uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser çıktı

24.11.2020 19:29
Uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser çıktı, System.String[]

Hatay'da polislerin uygulamasında durdurulan bir arabadan 13 tarihi eser çıkarken, şahıs gözaltına alındı.

Hatay'da polislerin uygulamasında durdurulan bir arabadan 13 tarihi eser çıkarken, şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesinde akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Timlerinin gerçekleştirdiği uygulamada, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 4 adet yüzük, 4 adet sikke, 3 adet figür kabı, 1 adet bronş ve 1 adet yüzük taşı olmak üzere toplamda 13 adet tarihi eser ele geçirildi.

Araç sürücüsü Ö.A. ise ekipler tarafından gözaltına alınarak Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. - HATAY

Uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser çıktı
Uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser çıktı
Uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser çıktı

Antakya, Asayiş, Polis, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında iddianameler birleştirildi, şüpheli sayısı 26'ya çıktı Yusuf Yazıcı'nın menajeri: Milan ile temasımız olmadı ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimleri sona erdi Koronavirüse yakalanan emekli öğretmen, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Afganistan'da pazar yerinde çifte bombalı saldırı gerçekleşti: 14 ölü, 45 yaralı Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı
Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu         
19:20
Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var         
19:06
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Arınç'ın istifasıyla ilgili konuştu: Görüşlerinin doğru olmadığı yönünde mutabakat var Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, Arınç'ın istifasıyla ilgili konuştu: Görüşlerinin doğru olmadığı yönünde mutabakat var         
18:33
Manchester City, Lionel Messi'yle 10 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor Manchester City, Lionel Messi'yle 10 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor         
18:28
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek         
18:03
Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak         
17:46
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım         
15:39
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 19:34:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uygulamada durdurulan araçtan 13 adet tarihi eser çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei