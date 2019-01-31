Uygulamada Ele Geçirilen Suç Aletleri Şaşırttı
4 dakika önce
- Torpidodan tabanca bulunması Polisin sunroofta tabanca bulması Baston şeklindeki kılıç Kartvizit görünümünde bıçak - Adana'da, 10 günde gerçekleştirilen uygulamalarda, 6'sı kuru sıkı 20 tabanca, 6 pompalı tüfek ele geçirildi, aranan 26 kişi yakalandı Ele geçirilen suç aletleri içindeki...
- Torpidodan tabanca bulunması
Polisin sunroofta tabanca bulması
Baston şeklindeki kılıç
Kartvizit görünümünde bıçak - Adana'da, 10 günde gerçekleştirilen uygulamalarda, 6'sı kuru sıkı 20 tabanca, 6 pompalı tüfek ele geçirildi, aranan 26 kişi yakalandı
Ele geçirilen suç aletleri içindeki bastonun içine gizlenmiş kılıç ve kartvizit görünümlü bıçak dikkati çekti
ADANA - Adana'da 10 günde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, 6'sı kuru sıkı 20 tabanca, 6 pompalı tüfek, kesici-delici aletler ile uyuşturucu hap ve esrar ele geçirilirken, bastonun içine gizlenmiş kılıç ve kartvizit görümlü bıçak dikkati çekti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, kent merkezindeki caddelerde uygulama gerçekleştirdi.
Son 10 günde yapılan uygulamalarda, durumundan şüphelenilen kişiler ve otomobillerde yapılan aramalarda, 6'sı kuru sıkı 20 tabanca, 6 pompalı, çok sayıda bıçak ve kesici-delici alet ile 39 gram esrar, 195 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekiplerin uygulamada, bir otomobilin sunroof bölümünde ele geçirdiği tabanca, bastonun içine gizlenmiş kılıç ve kartvizit şeklindeki bıçak dikkati çekti.
Kimlik kontrollerinde, çeşitli suçlardan 2 ila 33 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 26 kişi yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:08 Kaynak: AA
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