Son Dakika Haberleri: Uygulamada Kaçak 2 Tüfek ve Tabanca Ele Geçirildi

Uygulamada Kaçak 2 Tüfek ve Tabanca Ele Geçirildi

1 saat önce

Kırşehir 'de jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında kaçak kalaşnikof ve av tüfekleri, ruhsatsız tabanca ile mermileri ele geçirildi.

Uygulamada Kaçak 2 Tüfek ve Tabanca Ele Geçirildi, System.String[]
Kırşehir 'de jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında kaçak kalaşnikof ve av tüfekleri, ruhsatsız tabanca ile mermileri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Akpınar ilçesinde bağlı bir köyün girişinde uygulama yaptı.

Durdurulan, M.K idaresindeki Kırşehir plakalı otomobilin bagajında kaçak kalaşnikof tüfek ve 30 tüfek mermisi bulundu. Otomobilin torpido gözünde ise ruhsatsız tabanca bulan ekipler, M.K'nın köydeki ikametinde yaptıkları aramada ise 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Silahlara el koyan jandarma ekipleri, M.K'yı gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA

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