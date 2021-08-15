Üye Girişi
Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi - Son Dakika

Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi

15.08.2021 10:20

Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Sezgin Solak uygulama üzerinden tanıştığı Endonezyalı Kartini ile dünyaevine girdi.

Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Sezgin Solak uygulama üzerinden tanıştığı Endonezyalı Kartini ile dünyaevine girdi. Eşi Solak için 10 bin 112 kilometre uzaklıktaki ülkesini bırakan Kartini Türk kültürüne ayak uydurmaya çalışıyor.

Safranbolu ilçesinde bulunan bir otelin restoranın da çalışan 32 yaşındaki Sezgin Solak, uygulama üzerinden Endonezyalı Kartini ile tanıştı. 1.5 yıl boyunca görüntülü konuştuktan sonra birbirini tanıyan çift evlilik kararı aldı. Ailelerinde tanışmasının ardından 2020'nin aralık ayında Türkiye'ye gelen Kartini ve Solak çifti geçtiğimiz Ocak ayında nikah kıydı.

Solak çifti geçtiğimiz hafta düğün yaparak dünyaevine girerken eşi için ülkesini bırakarak 10 bin 112 kilometre uzaklıktaki Karabük'e gelen Kartini Türk kültürüne ayak uydurmaya çalışıyor.

'Uygulama aracılığıyla tanıştılar'

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Sezgin Solak, 3 yıl önce Endonezya'ya tatil amaçlı gittiğini ve oranın halkı ile kültürlerinden çok memnun kaldığını belirterek "Türkiye'ye döndükten sonra sosyal medya uygulaması vasıtasıyla eşimle tanıştım. Önce mesaj attım. Daha sonra mesajımı gördü ve konuşmaya başladık. Daha sonra görüntülü konuşmalarla 1.5 yıl falan konuşup birbirimizi tanıdık" dedi.

Ailelerin tanıştıktan sonra olumlu karşıladıklarını ifade eden Solak, tanışmadan sonra evlenme kararı aldıklarını söyledi.

Kız isteme merasiminin görüntülü görüşme kanalıyla gerçekleştiğini söyleyen Solak, "Kız isteme olayı oldu, kabul ettiler. Uzak olsa bile güvendiler ve kızlarını ülkeme gönderdiler. Ocak 2021 tarihinde nikahımızı yaptık, 1 hafta önce de düğünümüzü yaptık. Çok şükür mutluyuz" diye konuştu.

Eşi Kartina'nın ilk zamanlar zorluk yaşadığını aktaran Solak, zamanla Türk kültürüne adapte olduğunu belirtti.

"Türkiye'de olduğum için çok mutluyum"

Uygulama aracılığıyla tanıştığı eşi Sezgin Solak'a güvendiğini aktaran Endonezyalı Kartini ise aileler tanıştıktan sonra kabul ettiklerini dile getirerek, "Ben evlenmek için Türkiye'ye geldim. Nikah yaptıktan sonra düğün yaptık. İlk başlarda zorlandım ama alıştım. Türkiye'de olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Türk danslarını çok beğendiğini kaydeden Kartini, "Ailemi çok özlüyorum ama telefonla sık sık görüşüyoruz. Sonra eşimle birlikte gitmeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kartini, Türk yemeklerine alıştığını ve en kolay yaptığı yemeklerin çorba ve pilav olduğunu söyledi.

Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi
Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi
Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi
Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi
Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi
Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi
Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi
Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi
Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi
Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi
Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi

Safranbolu, Karabük, Medya, Türk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi 11:32 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu 11:18 Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Tartıştığı baldızını sokak ortasında bacağından vurdu 10:58 İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Tartıştığı baldızını sokak ortasında bacağından vurdu
Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi 10:35 Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var 10:25 Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı 09:45 Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı
Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş 09:01 Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi 02:09 Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
11:22 Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı
11:18 Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu
11:00 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik
10:49 Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi
10:35 Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp!
10:34 Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi
10:28 Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Diego Costa'yı istemedim, Batshuayi çarşamba günü aramızda olacak
10:24 Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var
10:09 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıfır noktasındaki birliklere seslendi :Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz
10:04 Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı
Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi         
11:42
Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı         
11:23
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik         
11:01
Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi         
10:49
35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor         
10:32
Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz         
09:57
Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı         
09:19
Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar         
08:55
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı         
00:01
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 11:51:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medya uygulamasında tanıştığı eşi için ülkesini bırakıp Karabük'e geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement