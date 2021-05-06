Uygulamadan kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı, aracın içi tekel bayilerini aratmadı - Son Dakika

Uygulamadan kaçan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı, aracın içi tekel bayilerini aratmadı

Önünü kesen motorize ekiplere çarparak yoluna devam eden sürücüyü, peşine takılan onlarca ekip kısa sürede yakaladı.

Otomobilin sürücüsü, 'Bir 50'lik içtim abi' dedi, 2.59 promil alkollü çıktı

Sürücü ile yanındaki kız arkadaşına pandemi ve trafik ihlallerinden 10 bin lira para cezası kesildi

ANTALYA - Antalya'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü, yanındaki kız arkadaşıyla birlikte ortalığı birbirine kattı. Önünü kesen motorize ekiplere çarparak yoluna devam eden sürücüyü, peşine takılan onlarca ekip kısa sürede yakaladı. İçerisinde alkol şişesi, sigara paketleri ve pos cihazı çıkan otomobilin sürücüsü, 'Bir 50'lik içtim abi' dedi, 259 promil alkollü çıktı.

Polisi alarma geçiren olay, dün akşam 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesinde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, Emre Ç'nin kullandığı ve yanında kız arkadaşı Ayşe D'nin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp yoluna devam eden Emre Ç., Güllük caddesi üzerinde önünü kesen bir motorize ekibe çarparak hızla kaçmaya başladı. Motosikletli polis memuru ayağından hafif yaralanırken, onlarca ekibin kovaladığı otomobil, Konyaaltı Caddesi üzerinde yakalandı. Sürücü ve kız arkadaşını kelepçeleyen polis ekipleri, ardından alkol testi gerçekleştirdi..

"Bir 50'lik içtim abi"

259 promil alkollü çıkan Emre Ç. ve Ayşe D.'nin bulunduğu otomobilin içerisi ise adeta tekel bayilerini aratmadı. Otomobilin içerisinde alkol şişeleri, sigara paketleri ve bir adet pos cihazının yer adlığı görüldü. Sürücü Emre Ç., polis memurunun ne kadar içtin sorusuna ise, 'Bir 50'lik içtim abi' dedi. Sürücü ve yanındaki kız arkadaşına kısıtlamayı ihlal, maske takmama, alkollü araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve kırmızı ışık ihlali suçlarından yaklaşık 10 bin lira para cezası kesildi.

İkili ardından polis merkezine götürüldü.