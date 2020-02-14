Uygulamadan kaçan araç Şişli'de meyve satan kamyonete çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

İki kişini içinde olduğu otomobil polisin uygulama noktasından kaçarak, Şişli Harbiye'de meyve satan kamyonete çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü ile otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.



Kaza saat 01: 00 sularında Şişli Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin uygulama noktasında 'dur ihtarına' uymayarak kaçan ve içerisinde iki kişinin olduğu 34 PP 6225 plakalı otomobil, Taksim istikametine doğru gitmeye başladı. İsmi henüz belirlenemeyen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında portakal yüklü olan meyve satan 34 COR 548 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet caddede park halindeki Yunanistan uyruklu NKH-1508 plakalı otobüse arkadan çarptı, otomobil ise elektrik direğini devirerek durabildi.



Kazada, ismi henüz belirlenemeyen otomobildeki iki kişi ile meyve satan kamyonetin sürücüsü yaralandı.



Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise otomobil içinde sıkışan bir kişi kurtardı.



Yaralılar yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle Taksim istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, olay ilgili soruşturma başlatıldı.



Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL