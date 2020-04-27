Uygulamadan kaçan genç yanlışlıkla vuruldu - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesinde meydana geldi. Polisin uygulama yaptığını gören Ali A. sokak aralarına kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis Ali A.'yı kovalamaya başladı. İddiaya göre, "Dur" ihtarına uymayan Ali A.'nın arkasından havaya ateş açan polis, yere doğrulturken silahı tekrar ateşlenince Ali A. kazara yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ali A. tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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