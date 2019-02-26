Son Dakika Haberleri: Uygulamadan Kaçan Otomobil Köprüden Düştü: 4 Yaralı

Uygulamadan Kaçan Otomobil Köprüden Düştü: 4 Yaralı

1 saat önce

Bolu'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin, polis otosuna çarparak köprüden düşmesi sonucu biri polis 4 kişi yaralandı.

Uygulamadan Kaçan Otomobil Köprüden Düştü: 4 Yaralı, System.String[]
Bolu'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin, polis otosuna çarparak köprüden düşmesi sonucu biri polis 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Bolu-Doğu kavşağında gece saatlerinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 34 UF 2593 plakalı otomobilin sürücüsü Emin K. kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 15 kilometre takip ettiği otomobil, Bolu-Gökçesu yolu üzerinde Çatakören Köyü mevkisinde önünü kesmeye çalışan ekip otosuna çarparak köprüden düştü.

Kazada, ekip otosunda bulunan ve ismi öğrenilemeyen polis memuru ile otomobil sürücüsü ve yanındaki U.K. ile Ü.E. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünü, aracının muayenesi ve sigortası olmadığı için trafik uygulamasından kaçtığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:03 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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