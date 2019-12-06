Son Dakika Haberleri: Uygulamadan kaçarken kaza yaptı, aracından cephanelik çıktı
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Uygulamadan kaçarken kaza yaptı, aracından cephanelik çıktı

6 saat önce

MANİSA (İHA) – Manisa'da polisin uygulama noktasından geri geri kaçmaya çalışan otomobil, seyir halindeki başka bir araca çarptı.

Uygulamadan kaçarken kaza yaptı, aracından cephanelik çıktı, System.String[]

MANİSA (İHA) – Manisa'da polisin uygulama noktasından geri geri kaçmaya çalışan otomobil, seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, kaçmaya çalışan otomobilde adeta cephanelik çıktı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Avcılar Kulübü önünde rutin trafik uygulaması yapan polis ekipleri 45 UV 901 plakalı bir otomobili durdurmak istedi. Bu sırada geri geri kaçmaya çalışan Mehmet Ali B. yönetimindeki otomobil, seyir halinde olan İbrahim G. idaresindeki 45 ABP 686 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, 45 UV 901 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Ali B. ve diğer araç sürücüsü İbrahim G. ile yolcu konumunda bulunan Hicran K. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan uygulama noktasından kaçan 45 UV 901 plakalı otomobilde polis ekiplerinin yaptığı aramada; araç sürücüsü Mehmet Ali B.'nin üzerinden kendi fotoğrafı ile Alparslan K. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ve şahsın kendisine ait aynı fotoğraf ile nüfus cüzdanı bulunurken, yapılan sorgulamasında gerçek sürücü belgesinin kapalı olduğu tespit edildi. Ayrıca araç içerisinde sağ yolcu koltuğunda pompalı tüfek, sağ torpido altı açık bölümde 1'i kuru sıkı olmak üzere 2 adet silah, 6 adet şarjör, 2 adet bıçak, 2 kutu mermi ve pompalı tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.


Hastaneden taburcu edilen Mehmet Ali B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken; şahsın silah kanununa muhalefet, hırsızlık, uyuşturucu, uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçlarından sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Manisa, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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