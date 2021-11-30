Üye Girişi
Uygulamadan kaçmaya çalışan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Uygulamadan kaçmaya çalışan otomobilden uyuşturucu çıktı

30.11.2021 19:45
Uygulamadan kaçmaya çalışan otomobilden uyuşturucu çıktı

Tekirdağ'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan otomobilde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan otomobilde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulamasında kaçmak isterken durdurulan otomobilde bulunan Ö.A, T.T., N.G. ve U.T. isimli 4 şüphelinin yapılan üst aramasında 1 adet silah, silaha takılı şarjör içerisinde 15 adet fişek, yedek şarjörlerde 150 adet mermi, 2 adet bıçak ve poşet içerisinde gizlenmiş 3 top halinde skunk maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda otomobil sürücüsünün de alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Uygulamadan kaçmaya çalışan otomobilden uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu, Tekirdağ, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uygulamadan kaçmaya çalışan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi 20:43 Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak 18:46 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim 17:39 Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim F-35 uçağı havalanamadan denize düştü 15:19 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!

Son Dakika Haberleri
20:43 Omicron varyantı kapanma getirir mi? Sağlık Bakanı Koca, merak edilen soruya cevap verdi
20:41 Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak
20:09 BDDK bankalara uyarılarda bulundu: Krediler kripto paraya gitmesin
20:01 Son Dakika: Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına ilk tepki: Siyasi açıklamalara yanıt vermeyeceğim
20:01 14 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazası hakkında açıklama: Dış etken söz konusu değil
19:34 Son dakika! Meteoroloji'den yeni uyarı: Fırtına yurdu terk ediyor, doğu bölgelerde kar yağışı görülecek
19:24 Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye Mansur Yavaş çıkışı: Bahçeli ve yanındakiler ülkücü değil
19:22 Putin, gelecek seçimlerde aday olup olmayacağı sorusunu cevapladı: Henüz karar vermedim
19:02 Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu cinayeti davasında karar çıktı! Sanığa 2 kez müebbet ile 21 yıl 6 ay hapis
18:33 AK Parti'den Bülent Arınç'a adaylık cevabı: Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'nın adayıdır
Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 207 kişi vefat etti, 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 207 kişi vefat etti, 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi         
20:48
Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak Türk doktor Mehmet Öz siyasete giriyor! Cumhuriyetçi Parti'den aday olacak         
20:42
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı         
16:17
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 20:52:11. #1.13#
SON DAKİKA: Uygulamadan kaçmaya çalışan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement