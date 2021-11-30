Uygulamadan kaçmaya çalışan otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Tekirdağ'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan otomobilde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulamasında kaçmak isterken durdurulan otomobilde bulunan Ö.A, T.T., N.G. ve U.T. isimli 4 şüphelinin yapılan üst aramasında 1 adet silah, silaha takılı şarjör içerisinde 15 adet fişek, yedek şarjörlerde 150 adet mermi, 2 adet bıçak ve poşet içerisinde gizlenmiş 3 top halinde skunk maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda otomobil sürücüsünün de alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ