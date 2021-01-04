"Uygulamalı Çiftçi Okulu" hem öğretecek hem de istihdam sağlayacak - Son Dakika

"Uygulamalı Çiftçi Okulu" hem öğretecek hem de istihdam sağlayacak

04.01.2021 11:07

Hatay'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu" ile Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlar aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimle kendi işini kurma imkanına sahip olacak.

Hatay'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu" ile Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlar aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimle kendi işini kurma imkanına sahip olacak.

Avrupa Birliği (AB) desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde hayata geçirilen 10 milyon avro bütçeli projeyle açılan okulla Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlarına zeytin, çilek, pamuk, sebze yetiştiriciliği ile küçükbaş hayvan bakımı ve yaş sebze meyve paketleme konularında eğitimler veriliyor.

Hatay, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya ve Kilis'te yürütülen proje kapsamında "Uygulamalı Çiftçi Okulu" adı altında açılan kurslarda Suriyeli sığınmacılar ile Türk vatandaşlarının tarım-gıda sektöründe yetiştirilmesi ve istihdamlarının sağlanarak kişilerin kendine yeterliliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Hatay'da ağustos ayında başlayan proje 16 ay sürecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, Uygulamalı Çiftçi Okulu'nda kursiyerlere öncelikle teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini söyledi.

Kursiyerlere iyi tarım uygulamaları hakkında bilgiler de verildiğini ifade eden Çolakoğlu, "Kurs sonunda kursiyerlerin istihdamlarının artırılmasına bunun yanında vasıflı mevsimlik işçi gücünün de sağlanmasına çalışacağız. Özellikle bu konularda İŞKUR ile irtibatlı olarak iş temas noktası kurmuş bulunmaktayız. Burada kursiyerlerimizin İŞKUR'a kayıtları yapılıyor ve bunların istihdamlarına yönelik olarak önlerinin açılması sağlanıyor." diye konuştu.

Kursa katılan Suriyeli Naime Halil, 7 yıl önce Hama kentinden eşi ve 3 çocuğuyla Türkiye geldiklerini söyledi.

İş bularak aile bütçesine destek olmak için kursa katıldığını ifade eden Halil, "Suriye'de sınıf öğretmeniydim. Türkiye'ye sığındıktan sonra burada iş bulamadım. Böyle bir kursun olduğunu öğrenince katılmaya karar verdim. Daha önce tarımla ilgili herhangi bilgim yoktu. Şimdi sebzeleri, hastalıklarını, toprağın işlenmesi gibi çok bilgi öğrendim." dedi.

Halil, kursu bitirdikten sonra yaş sebze meyve paketleme fabrikasında çalışmaya başlayacağını kaydetti.

Kursiyer Rena Salih de 6 yıl önce Suriye'nin Humus şehrinden ailesiyle Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Kursa arkadaşlarının tavsiyesiyle katıldığını anlatan Salih, "Kursta tarım ve hayvancılık konusunda çok şey öğrendim. İnşallah kurs sonunda bir işe yerleşeceğim. Aileme de maddi destek vereceğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Uygulamalı Çiftçi Okulu hem öğretecek hem de istihdam sağlayacak
Uygulamalı Çiftçi Okulu hem öğretecek hem de istihdam sağlayacak
Uygulamalı Çiftçi Okulu hem öğretecek hem de istihdam sağlayacak
Uygulamalı Çiftçi Okulu hem öğretecek hem de istihdam sağlayacak

Suriyeli, Çiftçi, Hatay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Uygulamalı Çiftçi Okulu' hem öğretecek hem de istihdam sağlayacak - Son Dakika


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