Uygulamalı Dersler Hakkında - Son Dakika

Uygulamalı Dersler Hakkında

Sevgili Öğrencilerimiz,

2547 sayılı Kanunun 44. Maddesi uyarınca; azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan lisans öğrencileri için genel uygulama kurallarını belirleyen "Lisans Düzeyinde Azami Öğrenim Süresi Sonuna Gelen Öğrencilerin Hak ve Sorumlulukları Hakkında Uygulama Esasları" myOzU'de ilan edilmişti.

İlgili esaslarda belirtilen "uygulamalı dersler; sadece bir sınav ile dönem sonu notu belirlenemeyen, tamamlanması için öğrencinin dönem içi uygulamalara katılması gereken derslerdir. " O nedenle, azami süre sonrasındaki ek sınav hakları bu dersler için geçerli değildir; bu dersler ancak ek dönemlerde alınarak tamamlanabilir ve/veya tekrar edilebilir.

Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen "uygulamalı dersler" listesine buradan erişim sağlayabilirsiniz.

Saygılarımızla, Öğrenci Hizmetleri