"Uygulamalı Eğitimde Sektörel Beklentiler" konulu panel

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla "Uygulamalı Eğitimde Sektörel Beklentiler" adlı panel düzenlendi.



Dr. Öğr. Üyesi Onur Çelik'in yönettiği panelde konuşmacı olarak, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç yer aldı.



ATÜ Konferans Salonunda yapılan panelde açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Tümay, ATÜ'nün üniversite-sanayi iş birliğine gerçek anlamda önem veren ve tüm öğretim üyelerinin sanayide çalışmalarına imkan sağlayan bir vizyonla yoluna devam ettiğini belirtti. Tümay, üniversitelerinin aynı zamanda Çukurova Teknokent'in en büyük ortağı olduğunu, öğretim üyelerinden Çukurova Teknokent'de danışmanlık firması kuran öğretim üyesi sayısının giderek artığını söyledi.



Panelde ilk konuşmayı Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç yaptı. Babasının hep "Çıraklığını yapmadığınız işin, ustalığını asla yapamazsınız" dediğini ifade ederek öğrencilere seslenen Kıvanç, boş zamanlarında, yaz tatillerinde hatta öğrencilikleri devam ederken, mutlaka okudukları bölümle ilgili mesleği icra etmenin önemine değindi. Çukurova Üniversitesi ve ATÜ ile intörn staj programları yürüttüklerini söyleyen Kıvanç, Sanayi Odası olarak 2015 yılından bugüne kadar 5014 öğrenciye staj imkanı sağladıklarını söyledi.



"Ekonominin kaynağı eğitimdir"



Panelde ikinci konuşmacı olarak söz alan, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, ekonominin kaynağının eğitim olduğunu vurguladı. Ekonominin gelişmesinde en önemli unsurun ihracat olduğunu söyleyen Menevşe, lisan bilmenin ve öğrenmenin önemine vurgu yaptı. Piyasada nitelikli elemana ihtiyaç olduğunu ve bunun için alınan eğitimin tek başına yetmeyeceğini, mutlaka öğrencilerin kendilerini her alanda geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Üniversiteler ve öğretim üyelerine de seslenen Menevşe, mezun ettikleri öğrencileri ürün olarak görmeleri gerektiğini, sektörde iş bulma konusunda, öğrencilere destek olmalarını ve müfredatında bu çerçevede düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.



"Pratikle ile teori birleştirilmeli"



Panelin son konuşmasını gerçekleştiren Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, uygulamaya öğrenciyken başlamanın önemli olduğunu, pratikle ile teorinin birleştirilmesi gerektiğini söyledi. Öğrencilik yıllarında kapıların, sınırların zorlanması gerektiğini, yaz dönemlerinde staj yapmak için gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Bilgiç, anne ve baba olarak çocuklar üzerinde çok fazla koruyucu olduklarını ifade ederek, gençlerin bu durumdan bir an önce kurtularak, kendi ayakları üzerinde durabilmelerinin önemine değindi.



Programa Rektör Prof. Dr. Mehmet Tümay ve rektör yardımcıları başta olmak üzere, üniversite personeli, öğrenciler ve Adana Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetici ile üyeleri katıldı. - ADANA