Uygulamalı eğitimler korona mücadelesi tamamlandıktan sonra yapılacak - Son Dakika

Malatya İnönü Üniversitesi'nde, bahar yarıyılında uzaktan eğitim yapılacağı belirtilip, uygulamalı eğitimlerin ise korona virüs salgını sonrası yoğunlaştırılmış şekilde yapılacağı vurgulandı.



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yaptığı açıklamad, korona virüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla üniversite tarafından eğitimle ilgili bir takım düzenlemeler yapıldığını belirtti. Rektör Kızılay, alınan kararları ise şöyle açıkladı:



"Teorik eğitimler ve tüm sınavlar, uzaktan öğretim sistemi (LMS) üzerinden yapılacaktır. Uygulamalı eğitimler, korona virüs salgını sonrası yoğunlaştırılmış şekilde yapılacaktır.



Ara sınavlar birimlerin alacağı kararlar doğrultusunda ileride duyurulacaktır. Final sınavları 1- 14 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, açık uçlu ve ödev türlerinden biri veya birkaçı şeklinde yapılacaktır. Lisans/ ön lisans programlarında, yılsonu ham başarı notuna (HBN) katkı oranı ara sınavlarda yüzde 40 ve final sınavında yüzde 60 olacaktır. Lisansüstü programlarda, yılsonu ham başarı notuna (HBN) katkı oranı ara sınavlarda yüzde 30 ve final sınavında yüzde 70 olacaktır."



Kızılay, uzaktan eğitim ile ilgili gelişmelerin http://www.inonu.edu.tr/tr/orgun adresinden takip edilmesini isteyip, "Evde kalın, sağlıklı kalın, uzaktan eğitim alın" şeklinde açıklamasını tamamladı. - MALATYA