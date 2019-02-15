Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Tamamlandı
1 saat önce
KOSGEB Düzce Müdürlüğü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı.
KOSGEB Düzce
Müdürlüğü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı.
Eğitim Uzmanı Şeyda Otluoğlu Kuyumcu tarafından verilen eğitimin son kısmına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen
de katıldı. Katılımcılara bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileyen Ümit Ülgen, oda olarak girişimci adaylarının her zaman yanlarında ve destekçileri olduklarını ifade etti. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:37 Kaynak: İHA
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