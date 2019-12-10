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Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri başladı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği, KOSGEB ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde 30'ar kişilik iki grup halinde toplam 60 kursiyerin katıldığı "KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursu açıldı.

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Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği, KOSGEB ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde 30'ar kişilik iki grup halinde toplam 60 kursiyerin katıldığı "KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursu açıldı.


Kursla ilgili açıklamada bulunan Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Seyit Soner Yılmaz, iş kurma, ülke ekonomisine katkı sunmak ve sosyal hayatın canlanması adına girişimcilik kurslarının çok önemli olduğunu vurguladı. Kent Konseyi olarak daha öncede yüzlerce kişiye girişimcilik kursu verdiklerin ifade eden Yılmaz, " Özellikle engelli, engelli yakınları ve kadınlara yönelik düzenlediğimiz kurslara gösterilen talepler oldukça memnun edici. Bu kapsamda desteklerinden dolayı Fırat Kalkınma Ajansına ve KOSGEB'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.


KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu Eğitmeni Mehmet Yılmaz ise, Uygulamalı Girişimcilik Kursu eğitimlerinin örgün eğitim ve uzaktan eğitimler ile kursiyerlere ulaştıklarını belirtti. Yılmaz, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına düzenlenen girişimcilik kurslarının 4 gün süreceğini söyledi. - MALATYA

Kent Konseyi, Malatya, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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