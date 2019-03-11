Son Dakika Haberleri: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Başlıyor

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Başlıyor

13 dakika önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), girişimci adaylarına yönelik olarak KOSGEB iş birliğiyle uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenliyor.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Başlıyor, System.String[]
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), girişimci adaylarına yönelik olarak KOSGEB iş birliğiyle uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenliyor.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB iş birliğiyle 3-6 Nisan 2019 ve 1-4 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenleyeceği uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde girişimci adaylarına yeni fırsatlar sunuyor. 2019 yılında düzenlenecek olan 5 uygulamalı girişimcilik eğitiminin 2'sinin Nisan ve Mayıs aylarında belirlenen günlerde gerçekleştirileceğini belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ileri tarihte düzenlenecek olan diğer 3 eğitimin ise yılın 2. yarısında hayata geçirileceğini ifade etti.

3-6 Nisan 2019 ve 1-4 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan uygulamalı girişimcilik eğitimleri için başvuruların başladığını ve kayıtların e-devlet üzerinden yapıldığını belirten Uğurdağ, her eğitimin kaydının, eğitimin başlamasına 5 gün kala son bulacağını ifade etti.

18 yaşını doldurmuş herkesin kursa katılabileceğini belirten Başkan Yavuz Uğurdağ, "Eğimden yararlanmak isteyenler ilk başvurularını e-devlet şifresi kullanarak, www.turkiye.gov.tr üzerinden yapmaları gerekiyor. Bu başvurular KOSGEB tarafından odamıza gönderilecek, bizde adayları mülakata çağıracağız. Devamında da, eğitmenimiz Doç. Dr. Zerrin Fırat kursiyerlere, işyeri yönetimi ve iş planı projesi hazırlanması konusunda eğitim verecek" şeklinde konuştu.

Yavuz Uğurdağ, her eğitim için 30 kişilik kontenjan bulunduğunu belirterek; "Başvuruların en kısa sürede yapılması büyük önem taşıyor. Çünkü süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmiyor" dedi.

Başkan Uğurdağ, kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceğini de sözlerine ekledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:54 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazanın 1'inci Yıl Dönümünde Mina Başaran'ın Nişanlısından Duygusal İlan İran, Türkiye'nin Deniz Limanları İçin Kara Limanı Olmayı Hedefliyor

Burak Yılmaz İç Sahada Sırtlıyor Son Dakika! Mansur Yavaş Hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:07:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]