Son Dakika Haberleri: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Çerkezköy Tso'da Başlıyor

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Çerkezköy Tso'da Başlıyor

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 1 Nisan 2019'da Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında başlıyorUygulamalı Girişimcilik Eğitimi, KOSGEB ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde, 01-04 Nisan 2019 tarihlerinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenecek.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Çerkezköy Tso'da Başlıyor, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 1 Nisan 2019'da Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında başlıyor

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, KOSGEB ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde, 01-04 Nisan 2019 tarihlerinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenecek. 30 kişilik kontenjanın olduğu eğitim, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Seminer Salonu'nda 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

"KOSGEB hibe desteklerinden yararlanma fırsatını yakalayabiliyorlar"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası KOSGEB Uzmanı Hüseyin Gürenç, "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi almak isteyenlerin 'e-devlet' üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Son başvuru tarihi, eğitimden 5 gün önce yani 26 Mart 2019 saat 23: 59'dur. Düzenlediğimiz bu eğitim programlarıyla girişimci adaylarımıza kendi işlerini kurmak için cesaret ve motivasyonun yanı sıra, iş kurma sürecinin teknikleri hakkında da bilgiler verilmekte. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayıp sertifikalarını alan girişimciler de KOSGEB hibe desteklerinden yararlanma fırsatını yakalayabiliyor" sözlerini kaydetti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:13 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çerkezköy, Güncel
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