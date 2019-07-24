Son Dakika Haberleri: Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde onlarca kişi iş sahibi oluyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde onlarca kişi iş sahibi oluyor

1 saat önce

İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), cezaevinden tahliyesi yaklaşan kadın ve erkek mahkumlara, öğrencilere, iş kurmak isteyenlere yönelik olarak uygulamalı girişimcilik eğitimlerine devam ederken, eğitimlere katılan kişiler devletten aldıkları geri ödemeli hibe ile iş sahibi oluyor.

Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde onlarca kişi iş sahibi oluyor, System.String[]
İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), cezaevinden tahliyesi yaklaşan kadın ve erkek mahkumlara, öğrencilere, iş kurmak isteyenlere yönelik olarak uygulamalı girişimcilik eğitimlerine devam ederken, eğitimlere katılan kişiler devletten aldıkları geri ödemeli hibe ile iş sahibi oluyor.

İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Çiğli Hizmet Merkezi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kuzey Hizmet Merkezi iş birliği ile uygulamalı girişimcilik eğitimleri hız kesmeden sürüyor. Cezaevinden tahliyesi yaklaşan kadın ve erkek mahkumlara, öğrencilere, iş kurmak isteyenlere ve kadınlara verilen eğitimler, İZİD Karşıyaka'da, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu müdürlüklerinde gerçekleştiriliyor.

Dört gün toplamda 32 saat süren eğitimlere maksimum 25 katılımcı alınırken, katılımcılara uzmanlar tarafından bazı bilgiler aktarılıyor.

10 program tamamlandı

Eğitime katılmak isteyen adaylar, e-devlet üzerinden KOSGEB uygulamasına girerek istediği programa başvurularını yapabiliyor. Eğitimlerde devam mecburiyetinin bulunduğu ifade edilirken, bu eğitimlerin sonunda kişiler, devletin bir takım teşvik ve hibelerinden faydalanmaya hak kazanıyor ve daha sonrada iş sahibi oluyor.

İZİD Akademi Genel Koordinatörü Girişimcilik Eğitmeni Murat Taşkın da, eğitimlere ilişkin bilgiler verdi. Taşkın, 2019 yılı temmuz ayı itibariyle 10 programın başarı ile tamamlandığı, gıda ve hizmet sektörü ağırlıklı işletmelerin kurulduğu belirtildi. Taşkın, mahkumların tahliye olduktan sonra da İZİD danışma birimince yönlendirilerek iş dünyasına kazandırılmalarının sağlandığını belirterek, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da tahliyesi yaklaşan mahkumlara yönelik 8 programın planlanmış olduğu belirtildi. - İZMİR
İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosikletli kapkaç çetesi havuz başında eğlenirken yakalandı İki kadının kavgasında, annenin kucağındaki bebek yere düşerek can verdi İzmir'de yol verme kavgasında dövülen baba hayatını kaybetti Kerem Bürsin 16 milyon kadına böyle sahip çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:56:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde onlarca kişi iş sahibi oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]