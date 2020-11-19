Uygulamalı robotik kodlama eğitimi herkesin katılımına açık olacak - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, programlama ve robotikte yeteneği olan herkesi, Acrome Robotics firması ile birlikte geliştirdiği, Python, robotik, matematik ve fizik içeriklerinden oluşan online robotik eğitimi DogaTech Riders'a beklediğini duyurdu. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Programlama yeteneğini, geleceğin dünyasına robotlarla taşıyoruz. DogaTech Riders online eğitim programımız 23 Kasım haftası başlıyor" dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin İTÜ çatısı altında işbirliği yaptığı İTÜ Teknokent firmalarından ACROME Robotik Sistemleri firması ile Python, robotik, matematik ve fizik alanlarını bir araya getirdi. Türkiye'nin ilk çevrimiçi uygulamalı kursu 'DogaTech Riders'ın 23 Kasım haftası başlayacağını dile getiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Eğitimlerimize programlama bilgisi temeli olan, kendisini Python programlama dilinde ve robotik dünyasında geliştirmek isteyen herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"PROGRAMLAMA DİLİNİN TEMELLERİ ÖĞRETİLECEK"

Eğitimle ilgili alınan bilgilere göre:

"Eğitimde programlama ve robotik konusunda yeteneği olan ve öğrenmek isteyen her yaştan katılımcının simülasyon altyapısı ile uygulamalı robotik kodlama eğitimlerine katılarak teknik bilgisini geliştirmesi hedefleniyor. Eğitim kur bir ve kur iki olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Her kurda katılımcılar 15 hafta eğitim ve eğitim süresi 1 saat olacak. Katılımcılara, eğitim materyalleri ve eğitim içeriğinin Türkçe olduğu bulut tabanlı entegre bir simülasyon ortamı sağlanacak, konular İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmenlerinin yürütücülüğünde aktarılacak ve geliştirilen algoritmalar test edilerek interaktif bir öğrenme süreci sağlanacak. Katılımcılar, Python programlama dilinin temellerini öğrenirken robotik dünyasında yetkinlik sağlayacak kazanımlar elde edecekler. Katılımcılar kurs sürecinde Python programlama dilinin temelleri ile fizik, matematik ve robotik alanlarında kendilerini geliştirerek, robotik dünyasına da giriş yapacaklar. Aynı zamanda, platform üzerinde ders dışı çalışmalara da devam edilebilecek."

"BAŞARI SERTİFİKASI VERİLECEK"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "DogaTech Riders online kurs programımızda aktardığımız bilgileri uygulanabilir hale getirmek için, eğitim tamamlandığında online bir robot yarışması düzenleyeceğiz. Böylece katılımcılarımız, eğitim boyunca edindikleri kazanımları deneyimlemiş olacaklar. Yarışma sonucunda ise İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ve Acrome Robotics onaylı başarı sertifikası vereceğiz" diye konuştu.