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Uygulamalı tarım ve hayvancılık eğitimi istihdam kapısı oldu - Son Dakika

Uygulamalı tarım ve hayvancılık eğitimi istihdam kapısı oldu

14.06.2021 11:35
Uygulamalı tarım ve hayvancılık eğitimi istihdam kapısı oldu, System.String[]

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi ile Danimarka Mülteci Konseyi iş birliğiyle yürütülen "Tarım ve Hayvancılık Proje Uygulama Alanı" projesi Hatay'da yaşayan Suriyeliler ve yerel halk için iş imkanı sağladı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi ile Danimarka Mülteci Konseyi iş birliğiyle yürütülen "Tarım ve Hayvancılık Proje Uygulama Alanı" projesi Hatay'da yaşayan Suriyeliler ve yerel halk için iş imkanı sağladı.

İklim özellikleri ve verimli topraklarıyla Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında Türk ve Suriyeli 100 kursiyer haftanın 5 günü tarım ve hayvancılık alanlarında eğitim görüyor.

Kursu başarıyla bitirenler ya sektörde istihdam ediliyor ya da kendi işini kurma imkanına sahip oluyor.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş, AA muhabirine, bölge tarımına ve istihdama katkı amacıyla projenin bir yıl önce hayata geçirildiğini söyledi.

Proje kapsamında Reyhanlı Belediyesi tarafından hibe edilen 20 dönüm arazide Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından uygulama alanı oluşturulduğunu aktaran Karataş, kursiyerlerin burada tarım ve hayvancılığın inceliklerini öğrendiğini kaydetti.

Karataş, şu ana kadar projeden 838 kişinin faydalandığını ve bunların yüzde 20'sinin işe yerleştirildiğini belirtti.

Uygulama alanında dönemsel olarak biber, domates gibi ürünlerin yanı sıra 5 inek ve 400 tavuğun da bulunduğunu dile getiren Karataş, kursiyerlerin burada da hayvancılığın inceliklerini öğrenmeye çalıştığını ifade etti.

Uygulama alanında Hatay'da yetiştiriciliği son yıllarda yaygınlaşan muz üretimiyle ilgili seralar oluşturduklarını anlatan Karataş, şöyle devam etti:

"Tarımda önemli yere sahip Amik Ovası'nda muz yetiştiriciliğinin artmasından dolayı biz de burada bu doğrultuda eğitimler veriyoruz. Uzman eğitmenlerden muz yetiştiriciliğinin tüm inceliklerini öğrenen kursiyerlerimizin iş bulmalarını sağlıyoruz. Türk ve Suriyeli kursiyerlerimizden en önemli geri dönüşleri, iş bulmakta kolaylık yaşadıkları ve eski aldıkları ücretlerden daha fazla ücretlerle işe girdiklerini öğrenerek alıyoruz."

Karataş, projenin kursiyerler için iş kapısı olmasının yanı sıra onlara moral ve motivasyon anlamında da büyük katkı sağladığını anlattı.

Suriyeli Ufral Lok da proje sayesinde aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerle işin inceliklerini öğrenerek donanımlı hale geldiklerini söyledi.

Tarım alanında kendi işini kurmak istediğini belirten Lok, bu sayede aile bütçesine katkı sağlayabileceğini aktardı.

Ülkesinde tarım işiyle uğraştığını anlatan Ali Faris, "Burada sabah 08.00'den öğle vaktine kadar çeşitli uygulama alanlarında eğitimler alıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz, muz ve biber yetiştiriciliğinin tüm inceliklerini öğrendim. Hocalarıma ve Türk Kızılay'a çok teşekkür ederim." dedi.

Kursiyerlerden El Hammud Fatma da kurs sayesinde bir biber serasında iş bulma imkanına sahip olduğunu söyledi.

Uygulamalı tarım ve hayvancılık eğitimi istihdam kapısı oldu
Uygulamalı tarım ve hayvancılık eğitimi istihdam kapısı oldu
Uygulamalı tarım ve hayvancılık eğitimi istihdam kapısı oldu
Uygulamalı tarım ve hayvancılık eğitimi istihdam kapısı oldu
Uygulamalı tarım ve hayvancılık eğitimi istihdam kapısı oldu

Kızılay, Hatay, Tarım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uygulamalı tarım ve hayvancılık eğitimi istihdam kapısı oldu - Son Dakika


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