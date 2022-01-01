Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı - Son Dakika
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Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı

01.01.2022 10:30

Son dakika haberlerine göre Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı Sigara içerken ceza yiyen taksici, sigarayla binmek isteyen müşterisini azarladı Müşteri genç kız sigara izmaritini yola atıp ayağıyla söndürdü, polisin uyarısı sonrası sözleri ve üşengeçliği 'pes' dedirtti Taksiden inip sigarayı...

Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı

Sigara içerken ceza yiyen taksici, sigarayla binmek isteyen müşterisini azarladı

Müşteri genç kız sigara izmaritini yola atıp ayağıyla söndürdü, polisin uyarısı sonrası sözleri ve üşengeçliği 'pes' dedirtti

Taksiden inip sigarayı almaya üşenen genç kızlar, oturdukları yerden izmariti almaya çalıştı

Taksi şoförü: "Haklı olarak yiyorum ve saygı duyuyorum"

ANTALYA - Antalya'da trafik polisinin yılbaşı denetimine sigara içerken takılan ticari taksi şoförü, ceza yemekten kurtulamadı. Taksici, cezanın hemen akabinde polisin gözü önünde araca sigara içerek binmek isteyen müşterisini azarladı. Sigara izmaritini söndürüp yola fırlatan genç kızın ise izmariti yerden almasını söyleyen polisle polemiği ve genç kızın üşengeç tavırları 'pes' dedirtti.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, dün akşam ve gece saatlerinde kentin farklı noktalarında yeni yıl denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler, ehliyeti olmayan, evrak eksiklikleri bulunan ya da trafik kurallarına uymayan sürücüleri kontrol noktalarında durdurup cezai işlem uyguladı. Sürücülerin tek tek alkollerinin ölçüldüğü denetlemenin Konyaaltı İlçesi Boğaçay Caddesi üzerindeki ayağında ise durdurulan ticari taksideki şoförünün müşterilerine sigara tepkisi ile yine müşterilerin, polisle olan 'sigara' polemiği dikkat çekti.

"Haklı olarak yiyorum ve saygı duyuyorum"

Araç içerisinde sigara içerken durdurulup ceza yiyen ticari taksi şoförü, ekiplerden ceza makbuzu aldıktan sonra aracının yanına geldi. Gazetecilere konuşan taksi şoförü Taner Yurtdaş" Haklı olarak yiyorum ve saygı duyuyorum. On numara. Olması gereken bu" dedi.

Sigara cezası yiyen taksi şoföründen müşterisine sigara azarı

Bu sırada araçta müşteri olarak bulunan iki genç kızdan birisi dışarıya çıkıp sigara içmeye başladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından araca dönen taksi şoförü Yurtdaş, sigarayla araca binmek isteyen genç kıza 'sigara yasak, söndür öyle bin' diyerek tepki gösterdi. Şoföre "Zaten ceza yemedin mi" diyen genç kız, ardından sigara izmaritini yola atıp ayağıyla söndürdü ve taksiye bindi.

Yola attıkları izmariti araçtan inip almaya üşendiler

Polis ekiplerinin sigara izmaritini yoldan alması konusunda uyarıda bulunduğu genç, "O sigarayı nereye atacağım, çok merak ediyorum. Ağzıma mı atacağım" dedi. Taksiden inip sigarayı almaya üşenen genç kızlar, oturdukları yerden izmariti almaya çalıştı. Gençler başarı olmayınca polisin müsade etmesiyle taksi şoförü ve gençler bölgeden ayrıldı.

Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı
Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı
Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı
Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı
Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı
Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı
Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı
Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı
Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı
Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı
Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı
Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı
Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı
Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı
Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı - Son Dakika


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