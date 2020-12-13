Uygulamaya takılan turist, genel izinli çıktı - Son Dakika

Ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde Motorize Yunus Timleri D-100 karayolu üzerinde denetim yaptı. Denetleme kapsamında kısıtlamada dışarıda olan kişilere cezai işlem uygulandı.

Ülke genelinde ikinci kez uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlama kapsamında sokağa çıkma izinleri olmayan vatandaşlara yönelikte Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir çok noktada denetimlerini sürdürüyor. Motorize Yunus Timleri de D-100 karayolu üzerinde denetleme gerçekleştirdi. Denetlemeler kapsamında kısıtlamada izinli olmadığı halde sokaklara çıkan kişilere 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, denetleme kapsamında bir turist aracı uygulamaya takıldı. Turist aracında inceleme yapan ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında turistlerin izinli olması nedeni ile gönderildi. - DÜZCE