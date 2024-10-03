Uygulamayı çok yanlış anlayan erkek turistler camide eteklerle dolaştı
Bursa'daki Yeşil Cami'yi gezmek isteyen turist kafilesindeki erkek turistler, caminin girişinde kadınlar için bulunan uzun etekleri kendilerinin de giymesi gerektiğini düşünerek harekete geçti. Etekleri giyerek camide dolaşan turistlerin görüntüleri kısa sürede viral oldu.
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3.10.2024 17:25:05. #1.12#
SON DAKİKA: Uygulamayı çok yanlış anlayan erkek turistler camide eteklerle dolaştı - Son Dakika
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