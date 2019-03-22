Son Dakika Haberleri: “Uygulanacak projelere Bursalılarla karar vereceğiz”

“Uygulanacak projelere Bursalılarla karar vereceğiz”

1 saat önce

TÜGİAD'ın konuğu olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kamuda en büyük tasarrufun, bir işi doğru ve bir kere yaparak gerçekleşebileceğini söyledi.

“Uygulanacak projelere Bursalılarla karar vereceğiz” , System.String[]
TÜGİAD'ın konuğu olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kamuda en büyük tasarrufun, bir işi doğru ve bir kere yaparak gerçekleşebileceğini söyledi. Bozbey, "Önerdiğimiz projenin doğru olup olmadığını ve önceliğine Bursalılar ile karar vereceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:58 

Mustafa Bozbey, belediye başkan adayı, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara Yönelik Karara İmzayı Attı Tek Celsede Boşanan Sunucu Meltem Acet, Eşinden Rekor Tazminat Alacak Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:10:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Uygulanacak projelere Bursalılarla karar vereceğiz”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]