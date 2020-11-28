Uygulanan tedavi ile 5 yıl sonra çocuk sahibi olan kadın, evladının kardeş istemesi sonrası yeniden tedaviye başladı - Son Dakika

Uygulanan tedavi ile 5 yıl sonra çocuk sahibi olan kadın, evladının kardeş istemesi sonrası yeniden tedaviye başladı

28.11.2020 11:16

Uygulanan tedavi ile 5 yıl sonra çocuk sahibi olan kadın, evladının kardeş istemesi sonrası yeniden tedaviye başladı Diyarbakır'da 10 yıllık evli Aysel Balan'ın ilk 5 yıl çocuğu olmadı.

Uygulanan tedavi ile 5 yıl sonra çocuk sahibi olan kadın, evladının kardeş istemesi sonrası yeniden tedaviye başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 10 yıllık evli Aysel Balan'ın ilk 5 yıl çocuğu olmadı. Arkadaş tavsiyesi üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in yolunu tutan Balan, uygulanan tedavi sonrası çocuk sahibi oldu. 5 yaşındaki kızı ile birlikte Prof. Dr. Çoksüer'i ziyaret eden Balan, kızının kardeş istemesi sonucu yeniden tedavi olmaya başladı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 10 yıl önce evlenen Aysel Balan, 5 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı. Birçok hastanede tedavi olan Balan, Diyarbakır'da arkadaş tavsiyesiyle başvurduğu klinikte Sema adında kız çocuğunu kucağına aldı. 5 yaşına basan Sema, şimdilerde kardeş isterken annesi Aysel Balan tekrardan aynı kliniğe başvurarak çocuk sahibi olmak için tedaviye başladı. Erken menopoz teşhisi konulan Balan, 5 yıl öncede kızı için tedaviye başladığı süreci tekrarlayarak aynı yollardan çocuk sahibi olmak için gün saymaya başladı.

"Doğru klinik, doğru hekim ve doğru tedavi başarının ana anahtarıdır"

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, umutsuzluğa kapılan vatandaşların örnek annesi olan Balan'ın kızı Sema ile 5 yıl sonra bir araya gelerek kardeş isteğini yerine getirebilmek için tedavilere başladığını kaydetti. Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamız erken menopoz nedeniyle kliniğimize geldi, daha önce başvurduğu merkezlerde çocuğunun asla olmayacağını söylemişler. Hasta umutsuz bir şekilde bize geldi, biz ilk önce PRP tedavisi ile yumurtaları güçlendirdik. 2 ay sonra ise fitoterapi ve akupunktur tedavilerini de yaptık. 1 tane yumurta oluştu, altın yumurta dediğimiz, biz bu hastaya tüp bebek uygulaması yapmaya karar verdik, tüp bebek yaptığımızda bu hastaya özgü tedavi yaptık. Hasta çok umutsuzdu biz de hastaya umutlu olması gerektiğini, embriyosunun çok iyi olduğunu söyledik. Transferi yaptık, 12 gün sonra gebelik testi pozitif çıktı, hasta kalp atışını duymayana kadar inanamadı, sonrasında bebek doğuncaya kadar inanamadı. Bebeğimiz şimdilerde kocaman oldu büyümüş, bunun umuduyla hastada çok müthiş anlamda mutluluk gördük. Hastamız tekrardan geldi, 2. çocuk istiyor, belli bir tedaviden sonra inşallah ikinci çocuk için destek olacağız. Burada kimse umutsuz olmasın, umudunu yitirmeden tedavi için mücadele etsinler, mücadele ettiklerinde başarıya ulaşacağını ümit ediyorum. Doğru klinik, hekim ve tedavi başarının ana anahtarıdır, çocuk sahibi olmak için rabbime sığınıp dua etsinler, rabbim kimsenin kucağını çocuksuz bırakmasın" dedi.

Kızı kardeş istediği için tedaviler başladı

10 yıllık evli olan ve ilk 5 yıl çocuğu olmayan Aysel Balan, şimdilerde 5 yaşındaki kızına kardeş istediğini söyledi. Balan, "Doktorları gezdim hiçbir umut elime geçmedi, Hakan hocaya geldim, her türlü yardımcı oldu. Sonrasında tedaviye başladım Allah'a şükür Sema var şuan yanımda, hiç umudum yoktu. Allah'tan umut kesmeyince oluyor, Hakan hoca da mücadele etti, mücadele sonrası Sema yanımda. Şuanda Sema 5 yaşında kardeş istiyorum diyor, erken menopoz dediler tekrardan tedaviye başlayacağız inşallah sonucuna ulaşırız. Daha önce evde huzur yoktu, Sema olduktan sonra çok mutluyum, kimseye kulak asmıyorum. Sema'sız hayat başka şuan çok başka, Sema şimdide kardeş istiyor, bizde bekliyoruz" diye konuştu.

Uygulanan tedavi ile 5 yıl sonra çocuk sahibi olan kadın, evladının kardeş istemesi sonrası yeniden tedaviye başladı
Uygulanan tedavi ile 5 yıl sonra çocuk sahibi olan kadın, evladının kardeş istemesi sonrası yeniden tedaviye başladı
Uygulanan tedavi ile 5 yıl sonra çocuk sahibi olan kadın, evladının kardeş istemesi sonrası yeniden tedaviye başladı
Uygulanan tedavi ile 5 yıl sonra çocuk sahibi olan kadın, evladının kardeş istemesi sonrası yeniden tedaviye başladı

Diyarbakır, Bebek, Kadın, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uygulanan tedavi ile 5 yıl sonra çocuk sahibi olan kadın, evladının kardeş istemesi sonrası yeniden tedaviye başladı - Son Dakika


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