Uygun bilet fiyatları nedeniyle tatilcilerin seyahat tercihi Doğu Ekspresi oldu - Son Dakika
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Uygun bilet fiyatları nedeniyle tatilcilerin seyahat tercihi Doğu Ekspresi oldu

30.04.2022 10:06
Uygun bilet fiyatları nedeniyle tatilcilerin seyahat tercihi Doğu Ekspresi oldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve hafızalarda güzel izler bırakan Doğu Ekspresi'nde, uygun bilet fiyatları nedeniyle Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve hafızalarda güzel izler bırakan Doğu Ekspresi'nde, uygun bilet fiyatları nedeniyle Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin son yıllarda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi treni, yolcularını, eşsiz manzaralara sahip 25 saatlik güzergahında masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, 1310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı Kars'a ulaşıyor.

Otobüs ve uçak biletlerini pahalı bulan tatilciler, dönüş yolunda Kars Tren Garı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kars'tan Erzincan'a giden yolculardan Sevinç Işıklı, AA muhabirine, bayram dolayısıyla memleketine gittiğini söyledi.

Otobüs ve uçaklarda bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden Işıklı, "Tren daha uygundu ve tercih ettik. Güzel bir yolculuğun bizi beklediğine inanıyorum." dedi.

Yolculardan Sidar Altın, tren yolculuğunun eğlenceli olduğundan bahsederek, "Dağdan, bayırdan geçmesi çok güzel, gelip görmek isteyen herkesi bu yolculuğu bekliyoruz. Ekonomik olarak da çok daha uygun, yarı fiyatına geziyoruz." diye konuştu.

Yusuf Mert da tren yolculuğunun keyifli ve güzel manzaralar eşliğinde yapıldığını, uygun bilet fiyatları nedeniyle de treni tercih ettiklerini aktardı.

Uygun bilet fiyatları nedeniyle tatilcilerin seyahat tercihi Doğu Ekspresi oldu
Uygun bilet fiyatları nedeniyle tatilcilerin seyahat tercihi Doğu Ekspresi oldu
Uygun bilet fiyatları nedeniyle tatilcilerin seyahat tercihi Doğu Ekspresi oldu
Uygun bilet fiyatları nedeniyle tatilcilerin seyahat tercihi Doğu Ekspresi oldu
Uygun bilet fiyatları nedeniyle tatilcilerin seyahat tercihi Doğu Ekspresi oldu

YORUMLAR
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Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Ekspresi, Kars, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uygun bilet fiyatları nedeniyle tatilcilerin seyahat tercihi Doğu Ekspresi oldu - Son Dakika


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