Uygun Fiyatıyla Herkesi Kendine Çekecek Moto G7 Serisi, 4 Ayrı Modeli ile Tanıtıldı

Kendine has kullanıcı kitlesiyle yoluna devam eden Motorola
, Moto G serisindeki dört yeni akıllı telefonu Moto G7
Plus, Moto G7, Moto G7 Power ve Moto G7 Play modellerini tanıttı. Her biri farklı bir konuda uzmanlaşmış olan cihazların uygun fiyatlı oluşu ise tüketiciler için cazip bir seçenek haline gelmelerine neden oluyor.
Bir fotoğrafçı: Moto G7 Plus
Moto G serisinin şu ana kadarki en güçlü telefonu olan Moto G7 Plus, üstün fotoğrafçılık yetenekleri için özel olarak optimize edilmiş durumda. Çift arka kamerası ile oldukça gelişmiş bir kamera performansı sunan cihaz, ön kamerasında bulunan portre ve grup selfie modları ile kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor.
Snapdragon 636 işlemci
3GB RAM, 64GB depolama
Android 9 Pie işletim sistemi
16MP+5MP çift arka kamera
5MP ön kamera
6,2 inç Full HD+ LCD ekran
3.000mAh batarya Avrupa
Fiyatı: 300 Euro
Her yola gelir: Moto G7
Ortalama bir günlük kullanım için çok yönlü bir telefon olan Moto G7, ortalama bir kamera kalitesi, ortalama bir performans, ortalama bir şarj ömrü sunuyor. Eğer akıllı telefondan beklentiniz günlük kullanımda sizi üzmemesi ise Moto G7 kesinlikle iyi bir tercih olabilir.
Snapdragon 632 işlemci
4GB RAM, 64GB depolama
6.2 inç Full HD+ ekran
12MP+5MP çift arka kamera
8MP ön kamera
3.000mAh batarya
Avrupa Fiyatı: 250 Euro Güce
Öncelik Verenlere: Moto G7 Power
Akıllı telefondan çok da büyük özellikler beklemeyen, fakat şarj konusunda da kafasının rahat etmesini isteyen tüketiciler, Moto G7 Power'a bir göz atabilirler. Şirketin açıklamasına göre Moto G7 Power, tek şarj ile 60 saate varan kullanım süresi sunabiliyor.
Snapdragon 632 işlemci
4GB RAM, 64GB depolama
6.2 inç HD+ ekran
12MP arka kamera
8MP ön kamera
5.000mAh batarya
Avrupa Fiyatı: 210 Euro
Kompaktlık candır diyenlere: Moto G7 Play
Büyük ekranlı akıllı telefonlarla yıldızınız barışmıyor, daha kompakt daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon mu arıyorsunuz? Moto G7 Play nispeten küçük ekranı, bedavadan biraz pahalı fiyat etiketiyle beklentilerinizi kesinlikle karşılayacak.
Snapdragon 632 işlemci
2GB RAM, 32GB depolama
5.7 inç HD+ ekran
13MP arka kamera
8MP ön kamera
3.000mAh batarya
Avrupa Fiyatı: 150 Euro