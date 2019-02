Uygun Fiyatıyla Herkesi Kendine Çekecek Moto G7 Serisi, 4 Ayrı Modeli ile Tanıtıldı

Kendine has kullanıcı kitlesiyle yoluna devam eden Motorola , Moto G serisindeki dört yeni akıllı telefonu Moto G7 Plus, Moto G7, Moto G7 Power ve Moto G7 Play modellerini tanıttı. Her biri farklı bir konuda uzmanlaşmış olan cihazların uygun fiyatlı oluşu ise tüketiciler için cazip bir seçenek haline gelmelerine neden oluyor.Bir fotoğrafçı: Moto G7 PlusMoto G serisinin şu ana kadarki en güçlü telefonu olan Moto G7 Plus, üstün fotoğrafçılık yetenekleri için özel olarak optimize edilmiş durumda. Çift arka kamerası ile oldukça gelişmiş bir kamera performansı sunan cihaz, ön kamerasında bulunan portre ve grup selfie modları ile kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor.Snapdragon 636 işlemci3GB RAM, 64GB depolamaAndroid 9 Pie işletim sistemi16MP+5MP çift arka kamera5MP ön kamera6,2 inç Full HD+ LCD ekran3.000mAh batarya Avrupa Fiyatı: 300 EuroHer yola gelir: Moto G7Ortalama bir günlük kullanım için çok yönlü bir telefon olan Moto G7, ortalama bir kamera kalitesi, ortalama bir performans, ortalama bir şarj ömrü sunuyor. Eğer akıllı telefondan beklentiniz günlük kullanımda sizi üzmemesi ise Moto G7 kesinlikle iyi bir tercih olabilir.Snapdragon 632 işlemci4GB RAM, 64GB depolama6.2 inç Full HD+ ekran12MP+5MP çift arka kamera8MP ön kamera3.000mAh bataryaAvrupa Fiyatı: 250 Euro Güce Öncelik Verenlere: Moto G7 PowerAkıllı telefondan çok da büyük özellikler beklemeyen, fakat şarj konusunda da kafasının rahat etmesini isteyen tüketiciler, Moto G7 Power'a bir göz atabilirler. Şirketin açıklamasına göre Moto G7 Power, tek şarj ile 60 saate varan kullanım süresi sunabiliyor.Snapdragon 632 işlemci4GB RAM, 64GB depolama6.2 inç HD+ ekran12MP arka kamera8MP ön kamera5.000mAh bataryaAvrupa Fiyatı: 210 EuroKompaktlık candır diyenlere: Moto G7 PlayBüyük ekranlı akıllı telefonlarla yıldızınız barışmıyor, daha kompakt daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon mu arıyorsunuz? Moto G7 Play nispeten küçük ekranı, bedavadan biraz pahalı fiyat etiketiyle beklentilerinizi kesinlikle karşılayacak.Snapdragon 632 işlemci2GB RAM, 32GB depolama5.7 inç HD+ ekran13MP arka kamera8MP ön kamera3.000mAh bataryaAvrupa Fiyatı: 150 Euro