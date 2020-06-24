Uygun fiyatlara ofis imkanı - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da bulunan Venezia Mega Offices, yıl sonuna kadar özel fırsatlar hazırladığını duyurdu. Açıklamaya göre, ofisler bin 800 liradan kiralanabiliyor.

Yatırımcılar tarafından gelecek vaat eden ilçeler arasında gösterilen Gaziosmanpaşa, yaşanan kentsel dönüşümle birlikte birçok firmanın tercih ettiği lokasyonlar arasında yer almaya başladı. Venezia Mega Outlet içerisinde yer alan ve minimum 60 metrekareden başlayan ofislerin sosyal olanakları ile çalışanları için güvenli, eğlenceli ve keyifli bir ortam sunduğu bildirildi.

TOPLU TAŞIMA İLE DE ULAŞIM ÇOK KOLAY

Ofisler hakkında açıklama yapan Venezia Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, projenin TEM üzerinde bulunması sebebiyle araçla ve toplu taşıma ile de ulaşımın çok alternatifli ve kolay olduğunu belirtti.

Isıgöllü, "T4 Tramway hattı üzerinde konumlanan ofisler yakın zamanda faaliyete geçecek olan Mahmutbey- Mecidiyeköy metro hattı ile birlikte ulaşım olanaklarına bir yenisini daha ekleyecek. İlçenin öne çıkan projesi Venezia Mega Offices, büyük bir karma projesinin içerisinde yer alması sebebiyle, bir çok avantaja sahip. Eko sistem içerisinde, 2000 konut, 120 ofis ve Türkiye'nin en büyük ve en tercih edilen outletlerinden biri yer alıyor" dedi.

SUNİ HAVA VE KALABALIKTAN UZAK DURMAK İSTEYENLER DE TERCİH EDEBİLİR

Projenin Yönetim Direktörü Isıgöllü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pandemi sonrasında, gün ışığı ve doğal taze hava imkanlarının ön plana çıkmasıyla, yüksek katlı plazalardan, suni havadan ve kalabalıklardan uzak durmak isteyenler için, ulaşımı çok kolay ve Venedik konseptli manzaraya sahip bir ofis ortamı sunulması, çok ciddi bir tercih sebebi oldu. Beyaz yakalı ofis çalışanlarının yeni dünya düzeninde öncelikleri değişti. Ulaşıma fazla vakit ve enerji harcamak istemiyorlar. Pandemi sürecinde evden çalışma alışkanlığı ve rahatlığı insanlarda iş ortamlarının farklılaşması gerektiği hissiyatını oluşturdu. Venezia'ya özellikle metro, tramvay ve diğer tüm alternatif toplu taşıma sistemleriyle yolda vakit kaybetmeden ulaşma avantajları var. Sabahları Venedik atmosferi ve su kanalları manzarası eşliğinde kahvaltı yapma, gün içerisinde Venedik sokaklarındaki kafe ve restoranlarda vakit geçirme ve akşam iş sonrası dünya markalarının outlet mağazalarının yer aldığı alışveriş merkezinde alışveriş yaparak, yine hiç vakit kaybetmeden evlerine dönebilmeleri mümkün."