Uygun fiyatlı Galaxy M04 performans testinde! - Son Dakika
Üye Girişi

Uygun fiyatlı Galaxy M04 performans testinde!

23.07.2022 13:00
Uygun fiyatlı Galaxy M04 performans testinde!

Galaxy M04, SM-M045F model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. İşte akıllı telefonun performans testi sonuçları!

Samsung, giriş segmentine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin bir sonraki hedefi ise ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bütçe dostu M serisini genişletmek. Bu kapsamda çok yakında Galaxy M04 tanıtılacak. Son olarak akıllı telefon performans testinde ortaya çıktı. İşte sonuçlar!

Galaxy M04, Geekbench'te göründü

Galaxy M04, SM-M045F model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon, tek çekirdekli testlerden 861, çok çekirdekli testlerden ise 4 bin 233 puan almayı başardı. Böylelikle cihaz hakkında bazı teknik detaylar da belli oldu.

Uygun fiyatlı Galaxy M04 performans testinde!

Geekbench'e baktığımızda akıllı telefonun 3 GB RAM'e sahip olduğunu görüyoruz. Burada farklı RAM opsiyonlarının olup olmayacağı ise şimdilik merak konusu. Ayrıca kutudan Android 12 ile çıkacak.

Android 13 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu!

İşlemci tarafındaysa giriş segmentte yer aldığı için bizleri günlük kullanımlar için ideal bir yonga seti karşılıyor. Cihazda MT6765V/WB kod adlı MediaTek Helio G35 yer alacak. 12 nm mimari ile üretilen işlemci, 2.3 GHz ve 1.8 GHz hızlarında çalışan sekiz adet ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor. Grafik tarafında ise PowerVR GE8320 yongası bulunuyor.

Akıllı telefonun tanıtım tarihi ise şu an için bilinmiyor. Zira Samsung cephesinde 10 Ağustos'ta tanıtılacak Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 için büyük bir hazırlık söz konusu. Bu nedenle telefon için biraz daha beklememiz gerekecek. Ancak firma, yaklaşan Unpacked etkinliğinde bir sürpriz yapar mı o da belli değil. Muhtemelen ağustos ayının sonlarına doğru vitrine çıkacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Galaxy Z Flip 4'ün fiyatı belli oldu! Galaxy Z Flip 4'ün fiyatı belli oldu!
Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uygun fiyatlı Galaxy M04 performans testinde! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
12:49 Songül Öden ölümden döndü! Dizi setinde kaza sahnesinde hava yastıkları patladı
12:29 Motorine 92 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor
12:26 "Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
11:58 Keçileri otlatmak için çıkan 12 yaşındaki Muhammet, 50 metre kayalıkların altında ölü bulundu
11:57 Bursa'da kadın sürücü, tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbetti
11:47 Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören hayatını kaybetti
11:50 Motosikletli yunus timleri, yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsünün yardımına koştu
11:48 İki kuzen arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden kavga çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 13:09:31. #1.11#
SON DAKİKA: Uygun fiyatlı Galaxy M04 performans testinde! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement