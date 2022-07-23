Uygun fiyatlı Galaxy M04 performans testinde!

Samsung, giriş segmentine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin bir sonraki hedefi ise ülkemizde de sıklıkla tercih edilen bütçe dostu M serisini genişletmek. Bu kapsamda çok yakında Galaxy M04 tanıtılacak. Son olarak akıllı telefon performans testinde ortaya çıktı. İşte sonuçlar!

Galaxy M04, Geekbench'te göründü

Galaxy M04, SM-M045F model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon, tek çekirdekli testlerden 861, çok çekirdekli testlerden ise 4 bin 233 puan almayı başardı. Böylelikle cihaz hakkında bazı teknik detaylar da belli oldu.

Geekbench'e baktığımızda akıllı telefonun 3 GB RAM'e sahip olduğunu görüyoruz. Burada farklı RAM opsiyonlarının olup olmayacağı ise şimdilik merak konusu. Ayrıca kutudan Android 12 ile çıkacak.

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İşlemci tarafındaysa giriş segmentte yer aldığı için bizleri günlük kullanımlar için ideal bir yonga seti karşılıyor. Cihazda MT6765V/WB kod adlı MediaTek Helio G35 yer alacak. 12 nm mimari ile üretilen işlemci, 2.3 GHz ve 1.8 GHz hızlarında çalışan sekiz adet ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor. Grafik tarafında ise PowerVR GE8320 yongası bulunuyor.

Akıllı telefonun tanıtım tarihi ise şu an için bilinmiyor. Zira Samsung cephesinde 10 Ağustos'ta tanıtılacak Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 için büyük bir hazırlık söz konusu. Bu nedenle telefon için biraz daha beklememiz gerekecek. Ancak firma, yaklaşan Unpacked etkinliğinde bir sürpriz yapar mı o da belli değil. Muhtemelen ağustos ayının sonlarına doğru vitrine çıkacaktır.

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