Uygun fiyatlı iPad bekleyenlere müjde! - Son Dakika
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Uygun fiyatlı iPad bekleyenlere müjde!

22.06.2022 09:42
Uygun fiyatlı iPad bekleyenlere müjde!

Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte yeni iPhone'lar ile birlikte tanıtacağı iPad 10 modelinin özellikleri belli oldu.

Apple, bu ayın ilk haftasında düzenlediği WWDC22 etkinliğinde yeni işletim sistemi sürümlerini, M2 işlemcisini ve bu çipi kullanan cihazlarını tanıttı. Şimdi ise Eylül ayında yeni akıllı telefonları ve tabletleri için düzenleyeceği lansmana hazırlanıyor. Ortaya çıkan sızıntılara göre ise iPad 10 özellikleri beklemeye değer olabilir.

iPad 10 özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?

Apple, düzenli olarak yeni iPad, iPad mini, iPad Air ve iPad Pro modellerini tanıtıyor. Tabii hem özellikleri hem de fiyatı itibariyle (300 ila 2 bin 400 dolar arası) profesyonellerden öğrencilere kadar neredeyse tüm tüketiciye hitap ediyor.

Uygun fiyatlı iPad bekleyenlere müjde!

Bununla birlikte, her ne kadar Pro modelleri tüm tablet almak isteyen kişilerin ilgisini çekiyor olsa da ülkemizde 16 bin 999 TL ile 47 bin 999 TL arasında değişen (ekran boyutu, depolama ve şebeke desteğine bağlı olarak) fiyatlara sahip olduğu için, en alınabilir olanları öne çıkıyor.

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Bu yıl da yeni bir uygun fiyatlı modelin tanıtılması bekleniyor. iPad 10 isimlendirmesine sahip olacak bu cihazın, fiyat ve özellik tarafında ise 2 ana sızıntı bulunuyor. Bunlardan ilki, eski iPad Pro'nun kasasını kullanacağı ve bu nedenle 10.5 inçlik daha büyük bir ekranla karşımıza geleceğini söylüyor.

Diğer bir iddia ise, Apple'ın tıpkı iPhone modellerinde olduğu gibi 10. modele özel yeni tasarıma geçeceğini söylüyor. Bu durumda ise 5. nesil iPad Air ve Pro modellerinde gördüğümüz ince çerçeveli bir ekran ve köşeli kenar tasarımı karşımıza çıkabilir. Ayrıca bu senaryoda ekran boyutunun da 10.6 inç olacağı belirtiliyor.

Fakat bu durumda iPad 8 ve iPad 9 modellerinde olduğu gibi 329 dolarlık (öğrenci indirimi ile 299 dolar) bir giriş seviyesi fiyatına sahip olması çok zor. Üstelik 5G desteğinin de geleceği neredeyse kesinleşti. Dolayısıyla yeni kasayla birlikte fiyatlarda bir yükselme görebiliriz.

Öte yandan eğer Apple uygun fiyatlı ve öğrenci dostu anlayışını sürdürmek istiyorsa, 10.5 inç iPad Pro'nun kasasına geçmesi çok daha muhtemel gözüküyor. Zaten sızıntılara göre içerisinde iPhone 12 modellerinden tanıdığımız A14 işlemcisi yer alacak. Fakat her halükarda daha büyük ekran, hızlanan işlemci ve de 5G desteğinin geleceğine kesin gözüyle bakılabilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Eylül, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uygun fiyatlı iPad bekleyenlere müjde! - Son Dakika

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