Son Dakika Haberleri: Uygun Fiyatlı Nokia 4.2 | İlk Bakış

Uygun Fiyatlı Nokia 4.2 | İlk Bakış

51 dakika önce

Mobil Dünya Kongresinde lansmanını gerçekleştiren Nokia, bütçe dostu telefon kategorisine aldığı Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus'ı tanıttı.

Mobil Dünya Kongresinde lansmanını gerçekleştiren Nokia, bütçe dostu telefon kategorisine aldığı Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus'ı tanıttı. Nokia 4.2 ön inceleme videosu için elimizde. Gelin uygun fiyatlı Nokia'ya yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:32 Kaynak: Youtube

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