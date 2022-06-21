Uygun fiyatlı POCO C40'ın Türkiye fiyatı belli oldu! - Son Dakika
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Uygun fiyatlı POCO C40'ın Türkiye fiyatı belli oldu!

21.06.2022 19:42
Uygun fiyatlı POCO C40'ın Türkiye fiyatı belli oldu!

POCO C40, tanıtılmasından birkaç gün sonra ülkemizdeki çeşitli e-ticaret platformlarında satışa çıktı. İşte POCO C40 Türkiye fiyatı!

Bütçe dostu POCO C40, geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Aynı zamanda şirketin bugüne kadarki en büyük ekranlı telefonu olmayı başaran model, teknik özellikleri itibariyle giriş segmentte yer alıyor. Cihazın Türkiye fiyatı da ortaya çıktı. İşte POCO C40 Türkiye fiyatı!

POCO C40 Türkiye fiyatı ne kadar?

POCO C40, tanıtılmasından birkaç gün sonra ülkemizdeki çeşitli e-ticaret platformlarında satışa çıktı. Akıllı telefonun Türkiye fiyatı ise 4 GB RAM + 64 GB dahili depolamalı sürümü için 4 bin 399 TL olarak belirlendi. Öte yandan 3 GB RAM'e sahip olan varyantın ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik merak konusu.

Uygun fiyatlı POCO C40'ın Türkiye fiyatı belli oldu!

POCO C40; 6.71 inç HD+ çözünürlüklü 60 Hz tazeleme hızı sunan LCD panele sahip. Aynı zamanda ekran, 400 nit parlaklıkla ve Corning Gorilla Glass koruma teknolojisiyle geliyor.

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Akıllı telefonda JR510 yonga seti mevcut. 11 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci; dört 2.0 GHz ARM Cortex-A55 ve dört 1.5 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Uygun fiyatlı POCO C40'ın Türkiye fiyatı belli oldu!

Yukarıda da belirttiğimiz üzere cihazda 3/4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama opsiyonları mevcut. Ayrıca microSD desteğiyle de 1 TB'a kadar depolama artırımı mümkün.

Önde 5 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor.

İşlemci: JR510

Ekran: 6.71 inç HD+ çözünürlüklü 60 Hz LCD panel, 400 nit parlaklık, Corning Gorilla Glass

Depolama: 64 GB

Bellek: 3/4 GB RAM

Arka kamera: 13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensörü

Ön kamera: 5 Megapiksel

Batarya: 18W destekli 6.000 mAh

İşletim sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 13

Diğer özellikler: Çift SIM kart yuvası, 4G, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS ve USB Type-C, yana konumlandırılmış parmak izi okuyucu, 3.5 mm kulaklık girişi

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO C40'ın ülkemizdeki fiyatı uygun mu? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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