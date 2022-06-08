Uygun fiyatlı POCO F4 kanlı canlı görüntülendi! - Son Dakika
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Uygun fiyatlı POCO F4 kanlı canlı görüntülendi!

08.06.2022 20:12
Uygun fiyatlı POCO F4 kanlı canlı görüntülendi!

Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen uygun fiyatlı POCO F4 modelinin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı.

Birçok pazarda artık Xiaomi'den bağımsız hareket eden POCO, yeni nesil akıllı telefonlarıyla birlikte piyasadaki rekabet ortamını artırıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde oyuncu odaklı telefonu olan POCO F4 GT'yi tanıttı. Şimdi ise merakla beklenen uygun fiyatlı POCO F4 modelinin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı.

POCO F4 özellikleri ve tasarımı

POCO F4 tasarımı son çıkan F4 GT modelinden oldukça farklı. Cihazın arka tarafına baktığımız zaman şu ana kadar sızdırılan 2 farklı renk seçeneği olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki, piano black benzeri parlak siyah bir cam yüzey. İkincisi ise iPhone modellerinde gördüğümüz köknar yeşiline benzer mat bir bir yüzey.

Uygun fiyatlı POCO F4 kanlı canlı görüntülendi!

Arka tarafın sol üst kısmında konumlanan dikdörtgen biçimindeki kamera adası ise 2 bölüme ayrılıyor. Üst tarafta kare şeklinde bir adacık içerisinde çember bir halka yer alıyor. Bunun içerisinde ise üçgen dizilimiyle yerleştirilen 3 adet kamera bulunuyor.

POCO F4 GT tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı

Kamera adasının alt tarafında kalan ve nispeten daha az çıkıntı yapan bölümde ise flaş yer alıyor. Bunun hemen altında ise bir POCO klasiği olan kamera detaylarının belirtildiği bölüm bulunuyor. Burada ise ana kameranın 64 Megapiksel olduğu ve OIS desteği bulunduğu söyleniyor.

Uygun fiyatlı POCO F4 kanlı canlı görüntülendi!

Dolayısıyla her ne kadar tasarım anlamında Redmi K40S ile birebir aynı kasayı kullanıyor olsa da kamerası 48 değil 64 Megapiksel olduğu için yazı sayesinde ayırt edilebiliyorlar. Ayrıca bu ana kameraya ek olarak 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro kamera bulunduğunu belirtelim. Ön tarafta ise 20 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.

Ekran tarafında ise 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED bir panel görmeyi bekliyoruz. 4.500 mAh bataryası ise 67 hızlı sarj desteği sayesinde 38 dakikada tam dolum yapabiliyor. Buna ek olarak cihaz, içerisinde Snapdragon 870 işlemcisiyle birlikte gelecek. Giriş seviyesi modeli ise 6 GB RAM/ 128 GB ROM şeklinde olacak.

Fiyat tarafında ise henüz bir netlik yok. Fakat selefi olan POCO F3, 350 Euro gibi bir fiyatla satışa çıktı. Daha sonra ise büyük bir düşüş yaşayarak 260 Euro'ya kadar geriledi. Fakat küresel teknoloji krizlerini düşündüğümüzde F4'ün de en az 350 Euro'dan piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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