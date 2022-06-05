Uygun fiyatlı POCO F4'ün özellikleri ortaya çıktı! - Son Dakika
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Uygun fiyatlı POCO F4'ün özellikleri ortaya çıktı!

05.06.2022 18:38
Uygun fiyatlı POCO F4'ün özellikleri ortaya çıktı!

Çok yakında tanıtılması beklenen POCO F4 modelinin teknik özellikleri ve arka panel tasarımı sızdırıldı. İşte ayrıntılar...

POCO, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda F4 GT'nin Türkiye lansmanını gerçekleştiren üreticide tüm gözler çok yakında tanıtılması beklenen POCO F4 modeline çevrildi. Son olarak akıllı telefonun özellikleri ve arka panel tasarımı belli oldu.

POCO F4 neler sunacak? Özellikleri ve tasarımı

Xiaomi'ye yakınlığıyla bilinen Xiaomiui, POCO F4'ün kilit özelliklerini ve arka panel tasarımını sızdırdı. Buna göre akıllı telefon, orta segmente hitap edecek ve fiyatıyla da kullanıcıları üzmeyecek.

  • Uygun fiyatlı POCO F4'ün özellikleri ortaya çıktı!

POCO F4;  6.67 inç 120 Hz tazeleme hızı sunan OLED panele sahip olacak. Ayrıca 5G destekli Qualcomm Snapdragon 870'den güç alacak. 7 nm mimariye sahip işlemci, bir adet 3.2 GHz ARM Cortex-A77 (Kryo 585), üç 2.4 GHz ARM Cortex-A77 (Kryo 585) ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 650 grafik birimiyle geliyor.

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Cihazın kamera detayları henüz tam anlamıyla belli değil. Ancak OIS destekli 64 Megapiksel OV64B ana kameranın eşlik ettiği üçlü kamera kurulumuyla geleceğini söyleyebiliriz.

Bunun dışında selefi POCO F3'ün teknik özellikleri şöyleydi;

– Ekran:  6.67 inç, 120Hz yenileme hızı, 360 Hz dokunmatik örnekleme

– İşlemci:  Snapdragon 870

– Bellek:  6/8 GB RAM

– Depolama:  128/256 GB dahili hafıza

– Arka kamera:  48 megapiksel ana kamera + 8 megapiksel ultra geniş açılı lens + 5 megapiksel makro kamera

– Ön kamera:  20 megapiksel

– Batarya:  4.520 mAh + 33W hızlı şarj

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

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