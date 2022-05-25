Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M13 5G tasarımı ortaya çıktı! - Son Dakika
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Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M13 5G tasarımı ortaya çıktı!

25.05.2022 22:36
Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M13 5G tasarımı ortaya çıktı!

Samsung, uygun fiyatlı ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, yakında Samsung Galaxy M13 5G modelini tanıtacak.

Günümüzde giriş, orta ve amiral gemisi modelleriyle akıllı telefon sektöründe boy gösteren Samsung, çok yakında ürün çeşitliliğini artıracak. Şirket, ülkemizde de satışı bulunan M serisine Galaxy M13 5G modelini ekleyecek. Son olarak cihazın tasarımı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy M13 5G tasarımı belli oldu

Galaxy M13 5G, daha önce SM-M135F/DS ve SM-M135M model numaralarıyla TÜV Rheinland, FCC ve Bluetooth SIG veri tabanlarında ortaya çıkmıştı. Akıllı telefonun şimdi de render görselleri paylaşıldı ve tasarımı kesinleşti.

  • Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M13 5G tasarımı ortaya çıktı!
  • Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M13 5G tasarımı ortaya çıktı!

Akıllı telefon selefine kıyasla daha modern bir tasarım çizgisi benimseyecek. Giriş sınıfının geleneği olarak bilinen damla çentiğe sahip cihazda en önemli değişiklerden biri de üçlü kamera kurulumu diyebiliriz. Öte yandan Galaxy M12'deki çizgili arka panel, yeni modelde karşımıza çıkmıyor.

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Samsung Galaxy M13 5G; 6,5 inç HD+ IPS LCD panelle gelecek. Akıllı telefonun işlemcisi henüz belli değil. Bunun dışında 50 Megapiksel ana kameranın yanı sıra iki adet yardımcı sensörün yer aldığı üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Cihazın TÜV Rheinland sitesinde 15W şarj desteğiyle geleceği de belli oldu. Ancak pil kapasitesi henüz bilinmiyor.

Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M13 5G tasarımı ortaya çıktı!

Galaxy M12 teknik özellikleri;

– Ekran: 6.5 inç HD+

– İşlemci: Exynos 850 (8 nm)

– Arka Kamera: 48 megapiksel + 5 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel

– Ön Kamera: 8 megapiksel

– Pil: 6,000 mAh + 15W hızlı şarj

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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