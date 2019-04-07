Uygun Fiyatlı Tek Marka Makyaj | Beaulis Ürün İnceleme
19 dakika önce
Merhaba, bugün son dönemlerin popüler uygun fiyatlı kozmetik markası Gratis'in Beaulis ürünlerini incelemek istedim. Tam gün cildimde test ettim. Hangi ürünler favorim oldu hangilerini beğenmedim açıkladım. Umarım keyifle izlersiniz.
Merhaba, bugün son dönemlerin popüler uygun fiyatlı kozmetik markası Gratis
'in Beaulis ürünlerini incelemek istedim. Tam gün cildimde test ettim. Hangi ürünler favorim oldu hangilerini beğenmedim açıkladım. Umarım keyifle izlersiniz.-----------------------------------------------------------
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:31 Kaynak: Youtube
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