Uygun fiyatlı Vivo Y33s kutu açılışı!

Çinli BBK Group'un fiyat performans odaklı ürünleriyle ön plana çıkan markası vivo, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlikte yeni telefonunu satışa çıkardı. Akıllı telefonlardaki beklentilerin her geçen gün arttığı bu günlerde hayatımıza giren vivo Y33s, sunduğu özelliklerle dikkat çekmeyi başardı. Vivo Y33s kutu açılışı ile sizlerleyiz.

Vivo Y33s kutu açılışı!

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6,58 inç Full HD+ bir ekran ile karşımıza çıkan vivo Y33s, 60 Hz tazeleme hızı sunan IPS LCD bir panelle geliyor. Aynı zamanda ekranda 401 PPI piksel yoğunluğu ve Gorilla Glass koruma teknolojisi bu üründe karşımıza çıkıyor. Cihazın 8,00 mm'lik gövdesinde 5000 mAh değerinde büyük bir pil bulunuyor ve 18W hızında şarj oluyor.

Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ile çalışan vivo Y33s, gücünü MediaTek'in 2.0 GHz'e kadar CPU çalışma hızına ulaşan Helio G80 işlemcisinden alıyor. 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.1 bir depolama birimi yine bu cihazda karşımıza çıkıyor.

Kamera deneyimine önem veren şirket, arka tarafta 50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 2 Megapiksel makro lens bulunan üçlü bir dizilime yer veriyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksel çekim yapabilen bir özçekim kamerası bizleri karşılıyor.

Vivo Y33s teknik özellikleri