Uygun fiyatlı Xiaomi modeline MIUI 13 geliyor!

Google'ın kısa bir süre önce Android 13 beta 4'ü yayınlayarak kararlı sürüme hızla yaklaşması, akıllı telefon üreticilerini harekete geçirdi. Bu bağlamda Xiaomi, yeni sürümü kendi arayüzüne entegre etmek için iş başı yaparken, mevcut sürümlerin dağıtımını da sürdürüyor. Son olarak bir model daha yakında MIUI 13 alacak.

Redmi Note 9s MIUI 13 güncellemesi alıyor

MIUI 13 güncellemesini geçtiğimiz haftalarda Redmi Note 10S için kullanıma sunan şirket şimdi de cihazın selefi için aynı kararı aldı. Redmi Note 9 için MIUI 13, V13.0.1.0.SJWMIXM yapı numarasıyla gelecek ve çok yakında çıkış yapacak.

Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak kullanıcıların çok fazla beklemesine gerek olmayacak. Sürümün Android 12 tabanlı olduğunu belirtelim. Ayrıca ilk olarak mi Pilot kullanıcıları için yayınlayacanağı belirtiliyor. Burada herhangi bir sorun çıkmaması halinde kısa süre sonra genel kullanıma açılacak.

Xiaomi 12T 5G için geri sayım! Yeni detaylar ortaya çıktı

Bunun dışında Xiaomi, geçtiğimiz ay globalde MIUI 13 alacak yeni modelleri duyurdu. İşte liste;

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro